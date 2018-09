Entre las películas de Andrei Tarkovsky, El espejo ocupa un lugar especial, No solo por ser la más autobiográficas de sus obras, sino porque tuvo muchos problemas con la censura soviética. Es, además de una serie de recuerdos sobre la infancia y la familia, y además de tener los textos muy bellos de Arsenii Tarkovsky, poeta notable y padre del realizador, una reflexión -no hay término más adecuado- sobre la creación artística, sobre el rol del propio cine en la cultura y la memoria. Mucho de lo que el director hace con las imágenes abrió camino para otras expresiones del audiovisual (en cierta medida Tarkovsky fue saqueado por los creadores de videoclips y aquí se nota) pero, más allá de algún exceso alegórico, El espejo es puro cine y pura poesía descarnada. Hay pocas películas así y hay que aplaudir poder verlas. Está disponible en Qubit.TV en muy buena copia. No estrenada comercialmente en la Argentina.