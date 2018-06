El maridaje entre vino y jazz tiene una larga tradición que hoy ha desarrollado un estadio superior al habitual consumo de quien escucha o de quien toca. Aquellos que consideran que se trata de dos placeres complementarios han comenzado a ir más allá y a dibujar nuevas alternativas para conjugarlos de manera activa.

La disquería local Minton´s, por ejemplo, acaba de lanzar un vino en tributo a sus 25 años de existencia. Conocido faro del jazz en la ciudad de Buenos Aires, esta casa regenteada por el legendario Guillermo Hernández puso en circulación -de manera limitada- un vino dedicado a Cecil Taylor. Con diseño de Federico Peñalva y texto de Diego Fischerman, este Cabernet Sauvignon rescata el placer de un mundo conocido y el placer de un mundo nuevo -Fischerman dixit- para festejar el cuarto de siglo de un referente insoslayable del jazz de acá.

Por separado, en una iniciativa inusual, el sello italiano CamJazz acaba de lanzar simultáneamente seis discos con distintas figuras del jazz europeo grabados en vivo en distintas vinerías de Italia. Sobresale entre ellos el piano solo de Enrico Pieranunzi, bautizado Wine and Waltzes, Live at Bastianich Winery. Desde CamJazz insinúan que Pieranunzi, tocando en una vinería, remite a un evento "vintage", entendido esto no como una performance que resucita desde un archivo sino como un encuentro especial, destinado a ser saboreado con delicada lentitud. Con música propia de Pieranunzi, incluido un vals dedicado a Fellini, este disco reencuentra al pianista con una bienvenida intimidad.

Otro punto alto de estas ediciones es el dúo entre el guitarrista Federico Casagrande y el saxofonista Francesco Bearzatti, grabado en la Abbazia di Rosazzo Winary el año último. Se trata de una conversación de repentina belleza, con dos músicos que improvisan de manera natural y relajada. El formato dúo también se luce en el disco que comparten el saxofonista argentino Javier Girotto y el pianista italiano Michelle Campanella, Live at Jermann Winery, en este caso con interpretaciones libres de obras de Mussorgsky, Rachmaninov y Stravinsky. El otro dúo de la serie, en cambio, se encarama en ritmos de Brasil. El clarinetista Gabrielle Mirabassi un explorador de la música brasileña- y el guitarrista Roberto Taufic grabaron Nitido e Obscuro, Live at Venica Winery, donde profundizan el recorrido que habían ensayado en un trabajo anterior, Um Brasil diferente.

Con una impronta eléctrica el trío de Claudio Filippini, Andrea Lombardini y U.T. Gandhi (Fender Rhodes, bajo y batería) versionan temas de Joe Zawinul y Hermeto Pascoal, además de incluir composiciones propias, en el disco Two Grounds, Live at Le Due Terre Winery. También lejos de la intimidad acústica y apelando a efectos eléctricos, el violinista Regis Huby, el percusionista Michelle Rabbia y el bajista Bruno Chevillon ensayan una suerte de "post jazz" en el álbum Reminiscence, Live at Livio Felluga Winery.

CamJazz acredita una historia de calificadas ediciones discográficas. La ratifica en esta serie de sensible madurez, como la promesa de un buen vino.