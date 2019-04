n Esta es una novela sobre el paso a la edad adulta, la búsqueda de la identidad sexual y la amistad de quienes se sienten desajustados respecto al mundo que los rodea en un momento determinado. Un argumento que ya fue recorrido muchas veces pero que esta vez tiene el condimento de haber sido escrito por la autora más aclamada de la literatura japonesa actual, Hiromi Kawakami.

La historia comienza cuando Marie Claire atraviesa circunstancias que determinan que se haya convertido en Midori Edo en un muchacho que siente sobre los hombros todo el peso de una adultez prematura. Vive en casa de su abuela Masako junto con su madre Aiko y recibe regularmente las visitas de su particular padre biológico. Pero Midori y su familia no son los únicos constreñidos por el asfixiante lazo de una existencia precaria. Hanada, su amigo de la es cuela, quiere vestirse como una mujer para fundirse así con la sociedad que lo rodea y padecer su desprecio, al tiempo que la enamorada Mizue ha de soportar sus miradas llenas de indiferencia. Algo que brilla como el mar es la historia de unos personajes que sienten que en el mundo donde viven no hay lugar para ellos. Midori, Hanada, Mizue transitan por un puente colgante entre una época ancestral que atraviesa sus últimos días y un mundo nuevo que justo empieza a abrir los ojos al cambio.

Título: Algo que brilla como el mar

Autora: Hiromi Kawakami

Editorial: Alfaguara

Páginas: 304

Precio: $599