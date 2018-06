Muchos hemos experimentado alguna vez esos momentos en los que, de pronto, todo parece estar desordenado. Casi sin darnos cuenta hemos llegado al borde de un abismo. Por eso, cuando la vida está tan desordenada, nada mejor que propiciar, desde adentro, un freno y un cambio. Una personalidad madura tiene la capacidad de conjugar el despliegue de una actividad intensa con el orden y la paz interior. San Agustín, ya anciano, escribía: "la paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden".

El orden se define como todo aquello que funciona de determinada manera o la organización de elementos en determinado espacio. Así, ya que el concepto no entra en más detalles, se puede presumir que si una serie de libros no se encuentran organizados en orden alfabético, sino por el nivel de significado que tiene para el dueño de los mismos, no están desordenados; están organizados en un orden distinto. Cada ser humano es diferente, con distintas prioridades y modos de ver la vida; por lo tanto lo que funciona y es necesidad para uno no implica, obligatoriamente, que entre en el modo de vivir de otros. Cada uno de nosotros habitamos en nuestros espacios privados, a nuestra manera y en libertad.

Una habitación desordenada no es el reflejo de una persona con una vida caótica e irresponsable

A lo largo de nuestra vida nos han inculcado la necesidad de ser ordenados, porque el orden es control y propicia cierta sensación de seguridad. Todo esto no deja de ser cierto; pero muy a menudo nos lleva a concebir el desorden como una dimensión esencialmente negativa. El desorden es para muchos la esencia del fracaso, de la inactividad, de la laxitud y el abandono.

Una habitación desordenada no es el reflejo de una persona con una vida caótica e irresponsable. Ni tampoco padece algún trastorno mental o es reflejo de una personalidad perfeccionista alguien que se preocupa del control y el orden en sus espacios privados y en sus cosas. Muchas personas disfrutan del orden lógico de las cosas. A muchas otras no les parece relevante realizar o mantener las cosas bien organizadas. El orden no sigue un patrón determinado, no existe una fórmula exacta con la cual evaluar si una habitación se encuentra ordenada o no. Decía Paul Claudel: "El orden es el placer de la razón pero el desorden es la delicia de la imaginación".

Sin embargo, en general, el desorden en los espacios que habitamos puede ser señal de desorganización en nuestro mundo interior. Permanecer tapados de objetos, parece significar saturación de ideas y proyectos sin resolver. El desorden cuenta un mensaje de confusión interna y una posible falta de definiciones. Y puede ser un buen intento de ocultar ciertas problemáticas personales: fragilidad emocional, dificultad para relacionarse con otros, dependencia de la opinión ajena, prestar importancia a las apariencias, miedo, frustración, ira reprimida y, sobre todo, sentir apatía y desinterés por la vida.

Preocuparnos demasiado por el desorden nos resta energía para cosas más importantes y nos vuelve exigentes, huraños y neuróticos. Pero es importante poder habitar espacios que nos resulten agradables y fáciles de manejar. No es razonable estar a cada rato buscando cosas que se extravían por tanto desorden, ni deprimirnos con solo mirar el estado de nuestro lugar de trabajo o de vivienda. Montones de ropa sobre la silla, papeles históricos en el escritorio y cajones llenos de cosas que guardamos "por si acaso" y el armario, que se devora todas las cosas que no usamos. El problema es que si así luce nuestra oficina o casa, es probable que nuestro cerebro esté igual: mil tareas y cosas pendientes que nos paralizan y no sabemos cómo resolver, listas que no cumplimos, llamados que no hacemos. Desórdenes cotidianos que desequilibran nuestra vida, hechos que parecen invitarnos al jardín de Diógenes para tomarnos un café con él y compartir el amor por la basura.

"¡Cuántas cosas desparramadas! ¡Qué desorden por todas partes! Por fin hoy me decidí... y abrí mi ropero. Entre ropas arrugadas, ¿sabes que encontré? Encontré mi conciencia, cubierta de polvo, con huellas visibles del paso del tiempo. Le tuve lástima y me tuve lástima. ¿Todavía servirá? La limpié. La sacudí. La dejé como nueva. Pero no fue todo. También localicé perezas, negligencias y descuidos, repletos de mañanas. Mañana haré esto. Mañana haré aquello. Mañana. Junté toda esa chatarra y la tiré. Entre los pañuelos vi disimuladas las angustias y los temores. ¿Perderé mi trabajo? ¿Mantendré mi salud? ¿Le pasará algo a mis seres queridos? Amarguras, calamidades, inquietudes. A medida que las identificaba, pensé que me iba a dar un infarto, así que ¡fuera! Y como ahora mi ropero volvía a tener espacios vacíos, empecé a acomodar. La esperanza que tuve tan olvidada. Los afectos que no siempre manifesté. Las amistades que tanto descuidé. La renovada alegría de vivir. Me importa mucho que el futuro sea mejor. Para mí, para ti, para todos nosotros. Por eso he puesto mi ropero en orden, por lo menos el mío. Ahora puedo tomar lo que me ofrece la vida y disfrutarlo en plenitud. Satisfecho, cerré el ropero. Y tranquilo, reinicié la marcha por el camino de mi vida."