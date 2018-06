No sabe si lo ha visto o lo ha imaginado. Anna Fox vive sola, recluida en su casa de Nueva York, sin atreverse a salir. Pasa el día chateando con desconocidos, bebiendo vino, viendo películas antiguas, recordando tiempos felices. Y espiando a los vecinos. Entonces llegan los Russell al barrio: una pareja y su hijo adolescente. La familia perfecta. Hasta que una noche Anna ve algo desde su ventana que no debería haber visto. Todo su mundo empieza a resquebrajarse y sus propios secretos salen a la luz. ¿Qué ha visto? ¿Y qué ha imaginado? ¿Quién está en peligro? ¿Y quién está manipulándolo todo? En este thriller , nada ni nadie es lo que parece. Tortuosa, escalofriante, original y conmovedora. La mujer en la ventana es una sofisticada novela de suspenso que llamó la atención antes de ser publicada. Los derechos de traducción se vendieron a 39 lenguas y Fox empezó a trabajar en su adaptación a la gran pantalla. Debutó en el Nº 1 de la lista de libros más vendidos del New York Times a la semana de salir a la venta. Ha tenido elogios de la crítica, de otros escritores y de los lectores.

Título: La mujer en la ventana

Autor: A. J. Finn

Editorial: Grijalbo

Precio: $449