La mejor película de Orson Welles no es El Ciudadano, aún cuando El Ciudadano es una de las mejores películas del mundo. La mejor película de Orson Welles es Soberbia, que no pudo terminar (el montaje lo hizo su asistente Robert Wise, después creador de La novicia rebelde, pero no mezclemos) porque lo odiaba medio Hollywood y estaba filmando documentales en América Latina. Basada en una novela de Booth Tarkington, transcurre entre el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, y habla de la decadencia de cierta aristocracia y el surgimiento de la burguesía industrial. Bueno, ese es el tema de fondo, pero delante aparece una historia de amor imposible, el mundo del automóvil que deja atrás las viejas formas de vida, y un aura romántica que pocas veces logró el director (que no actúa, solo dirige y produce). Scorsese la vio mucho para La edad de la inocencia, y permanece como una obra absolutamente bella. En Qubit.TV