El Record Store Day es un clásico ya en los Estados Unidos y en otras grandes capitales, no sólo porque las disquerías promueven ofertas y shows en vivo para atraer clientes, sino porque las compañías discográficas aprovechan para lanzar ediciones especiales con un número limitado, muchas de las cuales con el correr del tiempo se vuelven objetos de culto.

En el mundo del jazz también se respeta este formato y los sellos preparan lanzamientos sorpresivos o renuevan discos editados con agregados de ocasión. Desde hace algunos años, la estrella de estos días pasó a ser el disco de vinilo, a tono con su creciente participación en las ventas totales de discos. El incremento de las ventas de vinilos ya supera el ritmo de las de cds.

Este año el Record Store Day en los Estados Unidos será el 13 de abril. Habrá varios lanzamientos de jazz y blues para esta oportunidad. Vale la pena un repaso de lo que se podrá encontrar ese día, teniendo en cuenta que parte del material suele llegar posteriormente a nuestro país.

Charlie Parker with Strings , con tomas alternativas. Este disco, grabado originalmente en noviembre de 1949, fue el primer experimento del icónico saxofonista con un ensamble de cuerdas y una sección rítmica. El disco resultó uno de los más vendidos de Bird. El sello UMe rebuscó en los archivos de Verve Records y encontró tomas alternativas que amplían la dimensión de aquel álbum y que naturalmente convocará a los coleccionistas.

, con tomas alternativas. Este disco, grabado originalmente en noviembre de 1949, fue el primer experimento del icónico saxofonista con un ensamble de cuerdas y una sección rítmica. El disco resultó uno de los más vendidos de Bird. El sello UMe rebuscó en los archivos de Verve Records y encontró tomas alternativas que amplían la dimensión de aquel álbum y que naturalmente convocará a los coleccionistas. Herbie Hancock, Dedication . Se trata de la primera edición oficial de este vinilo que sólo había sido publicado en Japón. Sellos japoneses fueron grandes protagonistas en lanzamientos de este consagrado pianista. En este álbum alterna el piano acústico y los teclados eléctricos y no faltan sus grandes standards, como Cantaloupe Island y Maiden Voyage.

. Se trata de la primera edición oficial de este vinilo que sólo había sido publicado en Japón. Sellos japoneses fueron grandes protagonistas en lanzamientos de este consagrado pianista. En este álbum alterna el piano acústico y los teclados eléctricos y no faltan sus grandes standards, como Cantaloupe Island y Maiden Voyage. Wes Montgomery, Back on Indiana Avenue . Se trata de un nuevo disco que el activo sello Resonance Records dedica a los trabajos del gran guitarrista de jazz. En esta ocasión recoge música inédita de sus primeros años en Indianápolis, tierra natal de Wes, tomada de shows en vivo y sesiones de estudio por Carroll de Camp. La presentación incluye un vinilo doble, con un ensayo de Lewis Porter y entrevistas con los guitarristas George Benson y John Scofield.

. Se trata de un nuevo disco que el activo sello Resonance Records dedica a los trabajos del gran guitarrista de jazz. En esta ocasión recoge música inédita de sus primeros años en Indianápolis, tierra natal de Wes, tomada de shows en vivo y sesiones de estudio por Carroll de Camp. La presentación incluye un vinilo doble, con un ensayo de Lewis Porter y entrevistas con los guitarristas George Benson y John Scofield. Bill Evans in England . Resonance Records también vuelve a editar grabaciones del trío del pianista con Eddie Gomez y Marty Morell, en este caso provenientes de una presentación en el club londinense Ronnie Scott´s del año 1969.

. Resonance Records también vuelve a editar grabaciones del trío del pianista con Eddie Gomez y Marty Morell, en este caso provenientes de una presentación en el club londinense Ronnie Scott´s del año 1969. Louis Armstrong. Disney Songs, the Satchmo Way. Se trata de una reedición de una de las últimas sesiones de grabación del trompetista, en 1968. Satchmo moriría años después, luego de haber confesado que había disfrutado plenamente la interpretación de aquellos clásicos.

Hay más para este día especial, como el trabajo conjunto de Roy Ayers y Fela Kuti, Music of many colors, editado por Knitting Factory, o el mítico encuentro entre Sun Ra y John Cage, del que a menudo se dudaba que hubiera ocurrido. El blues también trae lo suyo, con ediciones especiales de Albert King y Little Walter.

Cada disco tendrá pocas copias, entre 1500 y 3000. Habrá que estar atentos para no dejar pasar la oportunidad.