Muy activos están los sellos internacionales de jazz, grandes e independientes, en estos meses del año. Novedades, reediciones, ensambles de músicos que se cruzan por primera vez para explorar nuevas sonoridades y viejos compañeros que ensayan caminos alternativos.

Entre los lanzamientos que se esperan para los próximos días y semanas hay que anotar trabajos de Bill Frisell, Dave Holland, Louis Sclavis, Enrico Pieranunzi y The Bad Plus, entre tantos otros.

Una breve guía de lo más relevante indica que en el corto plazo habrá que prestar atención a los siguientes discos:

El guitarrista Bill Frisell editará en octubre Harmony, su primer álbum como líder para Blue Note, acompañado por la cantante Petra Haden, Hank Roberts en cello y Luke Bergman en guitarra acústica y bajo. El disco incluye temas propios, standards de jazz y música del folklore americano que Frisell viene explorando hace tiempo. Las voces, según se anticipa, jugarán un papel relevante. Ya se puede escuchar un tema en las plataformas digitales.

El activo sello ECM se anota con un nuevo trabajo del saxofonista Louis Sclavis, el decimotercero para esta discográfica, Characters on a Wall, en el que este músico francés se inspira en el arte callejero de Pignon-Ernest. Sclavis presenta aquí un nuevo cuarteto integrado por Sarah Murcia en bajo, Benjamin Moussay en piano y Christophe Lavergne en batería. Sale el 20 de septiembre y ya hay un tema en plataformas digitales.

El bajista Dave Holland entra en escena con un nuevo trío, llamado Croscurrent, que debuta con el disco Good Hope, publicado por Edition Records. El trío se completa con el saxofonista Chris Potter y Zakir Hussain en tabla. Se anticipa una exploración de sonidos de distintas fuentes y culturas. Se lanza el 11 de octubre.

El pianista italiano Enrico Pieranunzi acaba de presentar un nuevo disco para el sello Storyville, New Visions, en formato de trío con el bajista Thomas Fonnesbaeck y el baterista Ulysses Owens. El álbum fue grabado en Copenhague y la música es ciento por ciento el estilo tradicional de Pieranunzi, esta vez potenciado por las distintas influencias de sus dos compañeros.

El trío The Bad Plus editó recientemente su disco Never Stops II, en el que alista al pianista Orrin Evans luego de la partida de Ethan Iverson. Disco muy recomendable, donde Evans muestra una plena integración en el trío.

Ethan Iverson, precisamente, expone su nuevo cuarteto tras su partida de The Bad Plus. Lo hace en el disco que editará ECM el mes próximo, Common Practice, Live at the Village Vanguard, en el que brilla Tom Harrell en trompeta.

Otros dos discos especialmente interesantes son el que editó el clarinetista Ben Goldberg, en trío con el guitarrista Nels Cline y el trompetista Ron Miles inspirado en poemas de Dean Young, titulado Good Day for Cloud Fishing, y el del trío de Ted Nash, Ben Allison y Steve Cardenas, Somewhere Else, en el que versionan los temas de West Side Story.

Mucho para descubrir y escuchar, afortunadamente.