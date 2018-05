Hemos crecido en la cultura de la discusión, de ese estar irritados por todo y no aceptar una diferencia de opinión. Casi cada día discutimos por alguna razón y en más de una ocasión.

Sin embargo, nos hemos acostumbrado a pensar que discutir nos lleva a un enfrentamiento y supone acciones como gritar, humillar, pelear, faltar al respeto o descalificar. En realidad, solo implica que dos o más personas traten un asunto de manera detallada, escuchando lo que piensa cada uno y alegando los puntos de vista contrarios. No hay cabida para el choque hostil; es una puesta en común de opiniones, que nos permite evitar el aislamiento social y nos abre a nuevos enfoques. Es un gran aprendizaje personal.

Por lo general, evitamos tener confrontaciones con los demás. Pero las relaciones humanas implican una interacción donde cada uno tiene su propia forma de pensar y actuar. Lamentablemente es habitual pretender que los demás actúen o piensen como nosotros. Los juicios de valor respecto a lo correcto e incorrecto nos conducen a enfrentamientos poco constructivos y a una comunicación irrespetuosa que dificultan nuestra convivencia. Como boxeadores en un ring afectivo, más de una larga amistad ha quedado muerta tras una polémica innecesaria.

En una discusión es fundamental respetar para ser respetados y escuchar para ser escuchados. Interrumpir, juzgar, descalificar y rechazar lo que el otro piensa y siente eliminan por completo la posibilidad de entenderlo. Se llama empatía. Permite una compresión del otro favoreciendo la comunicación profunda y la conexión con sus estados personales. Una confrontación madura anula las posiciones polarizadas y egoístas. En definitiva, la solución a los conflictos relacionales no es evitar las discusiones, sino manejar las diferencias con los demás. "El objeto de toda discusión no debe ser el triunfo sino el progreso", decía Joseph A. Joubert.

Las polémicas, a veces, son como una partitura donde la música está desafinada y en la que todos desean tener la razón o la voz cantante. Por eso muchas de ellas, antes de empezar, ya son batallas perdidas. La madurez, los años o incluso la resignación, nos hacen dar cuenta de que hay discusiones que ya no valen la pena. Preferimos optar por ese silencio que no otorga, ni se deja vencer, pero que respeta. Si no se puede llegar a un acuerdo, tampoco es necesario que la conversación degenere en insultos, gritos o descalificaciones. Cuando no se tiene nada que aportar o no se puede decir nada que mejore el silencio, es preferible mantenerse callado.

Comprendemos que la vida es negociar, casi cada día, para poder coexistir armoniosamente y lograr un equilibrio afectivo, familiar, laboral. Las discusiones no están exentas en ninguno de estos ámbitos. El arte de discutir de manera inteligente y con eficacia requiere la sutil sabiduría de permitir que ambas partes lleguen a un punto de confluencia, a algún entendimiento. Las discusiones que sí valen la pena son aquellas que nos permiten llegar a acuerdos para crecer en madurez y felicidad.

"Entre lo que pensamos, lo que queremos decir, lo que creemos decir, lo que decimos, lo que queremos oír, lo que oímos, lo que creemos entender y lo que entendemos, existen varias posibilidades de no entenderse". Por eso es muy importante que, ante situaciones complicadas o con demasiada carga e intensidad, tomemos distancia emocional; así lograremos que los aspectos más pasajeros de nuestras emociones no nos entorpezcan y no hagan que nos arrepintamos de actuar de esta u otra manera. Dice Noel Clarasó: "Muchos gritan y discuten hasta que el otro calla. Creen que le han convencido. Y se equivocan siempre". Bajo la falsa premisa de que la persona que más grita es quien lleva la razón, no nos hemos educado en el arte de disentir productivamente. Cuando surge un conflicto, demasiadas veces el golpe de carácter domina sobre el diálogo.

En un viejo libro del siglo IV, se cuenta la vida de dos anacoretas que vivían juntos y jamás habían tenido una discusión. Un día uno dijo a su compañero: "Yo creo que, al menos una vez en la vida, tú y yo deberíamos tener una discusión como las tiene todo el mundo. Así sabríamos qué es eso de pelear". A lo que su compañero respondió: "Si tú quieres, tengámosla. Pero lo malo es que yo no sé cómo empezar". "Muy sencillo dijo el primero Voy a poner un ladrillo entre nosotros y después diré: "Este ladrillo es mío" Y tú me contestarás: "No, me pertenece a mí" Esto llevará a polemizar y a disputar". Colocaron, pues, el ladrillo entre ambos. Y el primero dijo: "Esto es mío". El segundo respondió: "No, estoy seguro de que es mío". Pero el primero insistió: "No es tuyo, es mío, siempre ha sido mío". A lo que, esta vez, respondió el segundo: "Está bien, si te pertenece, tómalo". Y así fue como los dos monjes no lograron pelearse.

Esta ingenua narración deja en ridículo todas nuestras discusiones surgidas por tonterías. Un viejo refrán dice que "dos no riñen si uno no quiere". El segundo de nuestros monjes se dio cuenta de que la paz con su compañero valía mucho más que el aclarar quién de los dos tenía razón sobre la propiedad del ladrillo. Toda discusión se convierte en un puente de doble circulación cuando la afrontamos con respeto y moderación.