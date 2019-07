La detective replicante Bruna Husky creada por la escritora Rosa Montero regresa en Tiempos de Odio, la tercera novela protagonizada por ella. "Se puede leer este sin haber leído nada más. Si alguien ha leído las tres, puede ver la evolución del personaje. Bruna ha ido aprendiendo a aceptar a sus emociones: en la primera novela a tener amigos; en la segunda, a aceptar a los humanos, y en esta, a aceptar la vulnerabilidad en la que nos pone el amor, nos pone en una situación de fragilidad", dice a BAE Negocios Montero durante su última visita a Buenos Aires.

— Si bien es ciencia ficción, todo lo que sucede tiene mucho que ver con nuestra realidad

— Hombre, totalmente. La gente en el mundo hispano tiene una idea muy prejuiciosa de lo que es la ciencia ficción, como que trata de cosas esotéricas, que no tiene que ver con la realidad, que son muy frías, y es todo lo contrario. La ciencia ficción lo que te da es una herramienta metafórica poderosísima del aquí y del ahora, para hablar de la condición humana.Hay libros extraordinarios de este género que te hablan de lo que está pasando, nos están explicando lo que es la vida.

—¿Bruna es su personaje favorito?

—Es el que más me gusta de todos lo que he escrito y el que siento más cercano. Ella sabe exactamente cuándo se va a morir, eso hace que no pueda olvidar que es mortal. Los seres humanos viven como si fueran eternos, todos se olvidan que están condenados a muerte, salvo unos puñados, como yo. Creo que los novelistas por eso escribimos. No puedo olvidarme de que soy mortal. Es bueno y es malo. Cuando yo tenía 10 años me decía Rosita mirá que tarde tan bonita. Más tarde estarás durmiendo, enseguida estarás en el colegio, más tarde estarán muriendo tus padres, luego vos. Esa conciencia te da una intensidad de vida tremenda. El pago que tiene eso es que eres tendiente a la angustia. Pero prefiero esto, vivo intensamente. Bruna es como yo, tiene ese ansia de vida, de comerse la vida a bocanadas, en esa manera básica de estar frente a la vida.

“El amor nos pone en una situación de fragilidad”

—Bruna es su personaje más querido, pero llamativamente tiene una vida corta.

—En mis libros no va ha morir de ninguna manera, eso te lo aseguro

—¿Desde el principio pensó que iban a ser varias novelas?

—Me quise regalar un mundo propio, todos los novelistas tenemos ilusión de escribir un mundo de uno. En la ciencia ficción diseñas todo como una diosa muy poderosa o un niño que juega con un juguete muy grande. Quería un mundo propio que pudiera visitar cuando me diera la gama. No sabía cuántas iban a ser.

—¿Es una novela de amor?

—Sí. Además es un novela de política, policial, de aventuras, existencial, es muchas cosas. El amor ha sido un subtema en mis novelas, hasta las últimas que empezó a tener un lugar de mayor importancia. A medida que me voy haciendo mayor veo como el amor pasional mueve el mundo. En esta el amor es un tema fundamental, he ido tomando conciencia de la importancia. Es una novela política también. El retrato de los tiempos de odio que estamos viviendo. Esta, creo que es mi mejor Bruna.

—El tema del odio está muy presente

—Desde que empecé las Brunas estaba preocupada porque veía a mi alrededor la tentación de las tiranías, de la gente joven por el extremismo, por el fanatismo, que se estaba perdiendo la credibilidad de las democracias, y eso es de hace más de 10 años. Desde entonces el mundo de Bruna y en el mundo real no ha hecho más que empeorar. El fanatismo religioso, el uge de la extrema derecha y extrema izquierda, es un momento de involución jodido. He nacido y crecido en una dictadura, la de Franco, sé muy bien que cualquier democracia por mala que sea es mejor que una dictadura.

—¿La literatura sirve para enseñar?

—No escribís novela para enseñar sino para aprender, para entender de qué es la vida. Escribo para intentar entender, de poner un poco de luz.

—¿Es un género díficil la ciencia ficción?

—Como todos. Lo que tiene es muy distinto al maravilloso donde cualquier cosa es posible, en la ciencia ficción necesitas crear un mundo paralelo que tenga una coherencia interior, como hacer un rompecabezas.

—También publicó Nosotras

—Está basada en un libro que hice hace 25 años, entonces no se publicaban biografías de mujeres. Ahora están de moda y ese es un indicativo. A mí siempre me ha gustado leer biografías, y de repente se me ocurrió que ese placer lector podía hacer con las historias de las mujeres que no eran contadas. No es un libro de santas, las mujeres no queremos ser santas; queremos ser libres. En los últimos tres años el feminismo, el antisexismo ha subido un peldaño de la historia, una contestación al avance reaccionario. Esta la integración multitudinaria de hombres al movimiento feminista. El feminismo es de hombres y de mujeres, estamos cambiado el mundo, estamos donde estamos porque también han cambiado ellos.