Se trata de la antología de la obra periodística de Gabriel García Márquez. Más de medio centenar de textos representativos de toda su trayectoria, seleccionados por Cristóbal Pera. Para García Márquez el periodismo siempre fue su principal pasión, la más perdurable y por la que quiso ser recordado: "No quiero que se me recuerde por Cien años de soledad, ni por el Premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira".

Esta antología pretende ser la muestra más representativa de la tensión narrativa entre periodismo y literatura que recorrió toda su trayectoria como cronista. Con prólogo de Jon Lee Anderson, este volumen contiene piezas tan indispensables como las crónicas escritas desde Roma sobre la muerte de una joven italiana, suceso que permitió al autor pintar un fresco incomparable de las élites políticas y artísticas del país, así como crónicas sobre la trata de blancas desde París hasta América Latina o apuntes sobre Fidel Castro o Pío XII. Encontramos también fragmentos tempranos en los que aparecen por primera vez Aracataca y las familias Buendía, junto con artículos que contemplan la política, la sociedad y la cultura bajo la luz sólida, profunda y experimentada de ese gran contador de historias que siempre será maestro de periodistas.

Título: El escándalo del siglo

Autor: Gabriel García Márquez

Editorial: Literatura Random House

Páginas: 360

Precio: $629