Se puede decir que Mariano Loiácono cumplió el sueño de todo músico de jazz que rema a diario en los escenarios locales: ya tiene un disco a estrenar con quinteto neoyorquino.

Y no es cualquier quinteto, porque este incansable y talentoso trompetista nacido en Cruz Alta logró rodearse para la ocasión de músicos que están entre los más valorados en el ámbito del jazz norteamericano. Repasemos la lista de músicos con la que Loiácono presentará en breve su disco Vibrations: George Garzone en saxo, Anthony Wonsey en piano, David Williams en contrabajo y Rudy Royston en batería.

Muchos de ellos son conocidos por el público porteño. Garzone ha visitado Buenos Aires en incontables ocasiones, en las que, naturalmente, se cruzó con Loiácono. Rudy Royston también recorrió escenarios porteños maravillando audiencias con su soltura y musicalidad.

Este nuevo trabajo de Loiácono es el primer gran acontecimiento discográfico del año. Vibrations fue grabado en Nueva Jersey el año último y cuenta con la producción ejecutiva de Fernando Roveri, un sofisticado amante del jazz.

Loiácono lo presentará en Bebop el 22 y el 23 de este mes, ambos días en doble función, aunque por problemas de agenda no estarán Garzone y Williams. Los reemplazarán otros nombres de peso en el mundo del jazz: Antonio Hart en saxo y Ron McClure en contrabajo. Con este grupo Loiácono comenzó a precalentar en el Uco Jazz Festival, encuentro que entrelaza a este género musical con el encanto de las bodegas mendocinas, así como también en Rosario.

Vibrations no defraudará a quienes resultan hechizados por la interpretación del hard bop que viene ensayando Loiácono con su quinteto local. El disco incluye tres composiciones propias (Bluescycle, Waltz for my Hero, Vibrations), una de George Garzone (To Michael Brecker) y una de Freddie Hubbard (Dear John), más el standard You don´t know what love is.

Afirma Loiácono sobre su nueva producción: "Creo que Vibrations es un paso fundamental en mi trayectoria. El hecho de ir a grabar a Nueva York con estos músicos increíbles: Rudy, David Anthony y George, quienes para mí son ídolos de siempre, a los que escuchaba en discos y veía en videos todo el tiempo; encontrarme en el estudio con ellos y grabar ha sido una experiencia muy enriquecedora y desafia nte. Estoy muy contento con el resultado de la grabación, y por suerte se dio la posibilidad de venir a presentar el grupo aquí en Argentina, lo que para mí significa un placer enorme no solo por tocar con ellos sino porque la gente pueda escuchar a estos tremendos músicos. La verdad que estoy muy entusiasmado y esperando que la gente pueda disfrutar de esta música que grabamos a mitad del año pasado en Nueva York".

Mientras presenta su disco, Mariano planifica el futuro de su otro proyecto, la Big Orchestra, e intuye que su cartel internacional se renovará este año. No en vano su música ya fue aclamada en Italia, España, Chile y Nueva York, donde además de los músicos que brillan en Vibrations, logró trabar una estrecha relación con muchos otros. Entre ellos, Sheila Jordan, esa artista icónica que Buenos Aires también pudo adorar.