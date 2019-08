Analytics, Big data, Data Scientist, son términos que resuenan en las cabezas de los CEOs y recruiters como disciplinas de importancia, pero su alcance aún no está del todo claro. Lo cierto es que todas esas prácticas tienen un componente en común: los datos y el valor que representan. Pero, por sobre todas las cosas, las jugosas cifras que posibilitan. Se estima que los ingresos del mercado mundial de Big Data para software y servicios aumenten de USD 42 billones en 2018 a USD 103 billones en 2027, según Wikibon. Semejante cifra no puede ser desatendida por empresas y ejecutivos si es que no quieren quedarse fuera de un juego que premiará solo a los mejores, los más eficientes y los más flexibles. De acuerdo a uno de los informes citados por el medio especializado Forbes, los mayores beneficios del Big Data son: por un lado, disminución de los gastos (49.2%) y la creación de nuevas vías para la innovación y la disrupción (44.3%).

La clave es cómo se emplean para hacer crecer las ganancias

Podemos afirmar que los datos son el oro de este siglo. La clave es cómo se emplean para hacer crecer las ganancias y los negocios de forma eficiente y sustentable. Transformar los datos en ingresos y así ofrecer mejores servicios y una mejor experiencia no es una necesidad nueva y, con el tiempo, los ejecutivos descubren su importancia. La encuesta citada por Forbes arroja que el 79% de los ejecutivos están de acuerdo en que las empresas que no adoptan Big Data perderán su posición competitiva y podrían desaparecer. El 83% afirmó pensar en implementar proyectos de Big Data para aprovechar una ventaja competitiva.

Algunas de las verticales que más se apoyan en el big data para beneficio de negocio es el retail. Por ejemplo, sus usos van desde la implementación de mejoras en la disposición de productos en góndola basándose en el historial de compra (agrupando categorías similares y otras que no lo sean tanto, pero el consumidor de algún modo las agrupa); rediseño de la tienda física o sumando recomendaciones o cupones de descuento. Las fronteras entre en el mundo online del e-commerce y el mundo físico son cada vez más débiles. Así, el comportamiento en el e-commerce pueda brindar datos útiles para realizar mejoras en las tiendas físicas y datos muy valiosos para proyectar cambio y brindar mejores experiencias.

El análisis de datos no puede ser desestimado por las empresas

Según el estudio citado,ta el 84% de las empresas encuestadas han lanzado análisis avanzados e iniciativas de Big Data para brindar mayor precisión y acelerar su toma de decisiones. El análisis de los datos es una tarea que no puede ser desestimada por las empresas, incluso por las PYMES. Estamos ante un escenario inédito del que sin duda queda mucho por descubrir, pero es vital que ejecutivos de todos los niveles hagan del Big Data un tema de agenda y que también incorporen expertise y talento con la capacidad de leer y proyectar esa información.

*Sales Manager de Ábaco