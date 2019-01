Lino Villar Cataldo, cirujano víctima de inseguridad

Sufrí varios episodios de inseguridad como asaltos y entraderas que pusieron en peligro la vida de mis hijos. Tenía dos opciones: desaparecer del mundo o intentar defenderme ante la ausencia del Estado. Los delincuentes tienen licencia absoluta para matar. Cuando estuve detenido sentí en carne propia lo que es la delincuencia. Después de aquel episodio, recuperé mi libertad con una fianza de un millón de pesos. Ahora intento hacer una vida normal, pero desde la Municipalidad me enviaron una carta para “agradecerme por los servicios prestados”. Desde entonces, trabajo en forma gratuita y desinteresada. Estoy preparado para salvar vidas, no busqué lo que sucedió. Ante un Estado ausente, tuve que hacerme cargo de mi vida porque sentía que me mataban

Juan Carlos Blumberg, presidente de la Fundación Axel Blumberg

Desde la Fundación, denunciamos varias veces que cerca del Hospital Posadas había una villa donde les alquilaban armas a los delincuentes. En función de la experiencia recogida, elevamos al Ministerio varias propuestas en materia de seguridad. Para combatirla, recomendamos hacer un trabajo de inteligencia previa con informantes, un control de investigación para para anticiparse a los hechos delictivos. Además, consideramos que es importante implementar un registro de ADN de cada individuo, asi como el nombre y la huella dactilar. En el aumento de la delincuencia influye el asentamiento del narcotráfico y el hecho de haber dejado ingresar al país extranjeros sin verificar sus antecedentes. Es necesario profesionalizar a la policía y que la justicia funcione. No es lo mismo mano dura que mano justa.