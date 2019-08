Cuando le preguntaron a Howard Hawks, un genio que había filmado westerns, policiales negros, comedias alocadas, películas de guerra y deportivas, por qué había filmado Los caballeros las prefieren rubias, basada en la célebre novela satírica de Anita Loos, dijo que tenía dos chicas con grandes piernas y quería verlas caminar. Bueno, sí, eran Jane Russell y Marilyn Monroe, la segunda cantando en esta comedia musical de una felicidad -y ferocidad- infrecuentes en el cine de cualquier época "Diamonds are a girls best friends". De todos modos, cuando hoy el feminismo es una fuerza imparable, podemos decir que este musical es puro empoderamiento femenino, que Hawks plasmó no solo la belleza sino el ingenio y la inteligencia de estos personajes y que, como corresponde al director, toma la vida como una aventura. Pásela en grande sin restricciones. En Qubit.TV