La escritora Gloria V. Casañas publicó la última parte de la triologia de Navidad. "Es mi época favorita del año, y a pesar de ser ya una mujer adulta, la Navidad me devuelve sentimientos de mi infancia y mi adolescencia. Yo amaba leer cuentos o ver películas navideñas en la víspera, es una costumbre que mantengo, como si preparase el corazón antes de llegar el día. Fue así que pensé en escribir mis propias historias de Navidad, ya que tanto me gusta leerlas. Y pensé que a mis lectores podría causarles la misma felicidad", dice a BAE Negocios lo autora.

–¿Cuándo decidió que tenía que ser una tríada?

–Apenas empecé a escribir la primera: "Noche de Luna Larga". Sus personajes me inspiraron nuevas situaciones que requerían otros libros para desarrollarse, y como el número tres es importante, pues simboliza la unidad de lo diverso, me pareció ideal que fuesen tres.

–Nos decía que es importante para usted la Navidad

–Sí, pues es un tiempo de renuevo, la oportunidad de convertir el pasado en cenizas para nacer otra vez, más libres y mejores. Así la interpreto y por eso quise que mis personajes vivieran ese ciclo. Además, le di realce a la Luna en estas historias, ya que es la deidad más antigua, a la que los pueblos señalaban como comienzo y fin de todos sus ciclos de vida.

–Los sentimientos se potencian con la llegada de estas fechas. ¿Por qué le parece que la Navidad sensibiliza tanto?

–Porque son fiestas "de guardar" que nos reúnen en la intimidad del hogar, y en esos momentos pensamos en aquellos que deseamos tener cerca, a la vez que nos gusta estrecharnos con los que nos rodean. La soledad se hace más cruel en esos días, y las emociones están a flor de piel. El tiempo de adviento, previo a la Nochebuena, es de hondo significado espiritual, es el momento de preparación para recibir a Dios de nuevo. Todo eso se palpa en la atmósfera y aunque no practiquemos la religión, nos afecta. Los estudiosos de la Teología dicen que los ángeles están en movimiento en esas semanas, pues obran como emisarios o mensajeros.

–¿Se pueden leer por separado?

–¡Por supuesto! Cada novela tiene su propio final, si bien las tres están ligadas por sus personajes. "Noche de Luna Larga", "Luna Quebrada" y "Sombras en la Luna", transcurren todas en la víspera, en escenarios distintos, y en todas se hace hincapié en los vínculos familiares y amorosos. Siguen siendo novelas románticas, pero con el acento puesto en los conflictos que desata el tiempo navideño.

–¿Con qué personaje se encariñó más?

–La verdad es que me compenetré mucho de los sufrimientos y alegrías de todos. A veces me sucede que un personaje que en principio iba a ser secundario, se vuelve más y más interesante, y ese descubrimiento me maravilla. En esta tríada no hay tantos personajes como en mis otras novelas, pero sus protagonistas están actuando todo el tiempo.

–¿En el final se cruzan los personajes de las distintas historias?

–En "Sombras en la Luna" están todos juntos, sus vidas se entrelazan y sus destinos se cruzan. Quise dar al lector un final a toda orquesta, por eso esta tercera novela resultó un poquito más larga que las anteriores.

–¿Le llevó mucha investigación?

–Como las tres transcurren a finales del siglo XIX, tanto por los sucesos de la época como por la geografía del lugar donde transcurren hubo investigación, sí. A mí me gusta mucho descubrir el entramado histórico a medida que escribo la ficción. Y esta tríada tiene para mí un valor especial, ya que decidí poner fin con ella a la serie histórica que empezó con "La maestra de la laguna". Por eso también la protagonista femenina de las novelas navideñas es hija de Elizabeth OConnor, aquella maestra norteamericana que el presidente Sarmiento hizo venir a la Argentina en el marco de la fundación del normalismo. Así, en una época especial como es la Navidad, se cierra el círculo de una serie de nueve libros que acompañó los procesos de formación del Estado argentino. Deseo que mis lectores disfruten de ese final con una sonrisa.

Título: Sombras en la Luna

Autora: Gloria V. Casañas

Editorial: Plaza & Janes

Páginas: 384

Precio: $649