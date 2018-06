El escritor Luciano Olivera vuelve a sumergir a los lectores en una atmósfera cómplice. Con su segunda novela ya en las librerías dialogó con BAE Negocios.

—Después de escribir una historia tan personal como tu primera novela, ¿cómo se gestó esta?

—Apenas terminé Aspirinas y caramelos sentí la necesidad de contar la historia de este nene, que es el mismo pero un poco más chico, un par de años antes de la muerte de su padre. Si Aspirinas y caramelos es la historia de un nene que justo al entrar en la adolescencia pierde a papá, Largavistas cuenta lo que pasa antes de la tragedia, cuando todo es “normal” y el chico descubre el mundo.

—¿Qué hay de realidad y qué de ficción en esta novela?

—La enorme mayoría del texto es lo que yo recuerdo de aquellas infancias en Colonia, entre primos y al lado del río. Pero una cosa es lo que yo me acuerdo y otra la realidad, porque con los años todo aquello puede haber sufrido los borrones del paso del tiempo. Además, ni siquiera estoy seguro de que las cosas hayan sucedido así. Con lo cual, creo que el resultado es una mezcla de algo de verdad con mucho de ficción. Si fuera una película diría “basada en hechos reales”, pero con la libertad del autor para modificarlos y hacerlos más atrapantes.

—¿Por qué elegiste a un niño para contar esta historia?

—Los niños son puros, no están contaminados. A mí me desafiaba mucho contar la vida de esa familia en un verano en Colonia desde la mirada de un nene de un metro de altura y con los ojos llenos de novedades. En un capítulo, este chico, por ejemplo, acompaña a su primo a debutar a un burdel en la Colonia de los ’70. Él cree que entiende lo que está pasando, pero no, la realidad es que no entiende nada. Esas contradicciones entre las certezas de los grandes y la inocencia de los chicos me pareció muy rica para darle color a la historia.

—¿Es díficil entrar en un niño de 10 años?

—Quizás lo sea, pero yo siento que puedo escribir como los nenes, como si algo de mí se hubiera quedado en esa época. Los nenes a esa edad están empezando a construir su oralidad futura. Todavía organizan sus pensamientos con escasez de palabras, se atropellan al contar historias. Es muy gracioso escucharlos, de hecho espié muchas conversaciones entre nenes de esa edad para recordar cómo decíamos las cosas. Cuando en la novela habla el niño, el ritmo cambia. Todo se pone más vertiginoso, más atropellado, casi que desaparecen las pausas, las comas. Y la mirada es más pura, sorprendida.

—¿El largavistas en un objeto significativo para vos?

—Siempre me gustaron, los usaba de chico de verdad. Me paraba en la orilla de Colonia y miraba para Buenos Aires. En los días de aire limpio, se veía nítido el frente de la ciudad, las refinerías de Dock Sud; hasta las cancha de Boca y de Independiente podía ver. Además, los podes posar en algo y quedarte un rato mirando eso que elegiste, entrar en el detalle. Usar un largavistas es como tener un super poder.

—¿En tus libros siempre va a estar presente el fútbol?

—No sé si siempre, pero sí sé que ese nene era muy futbolero y estaba enamorado de Boneco, el perro mascota del Independiente de los ’70. Iba a la cancha y más que mirar el partido, lo miraba a él. Yo soy un apasionado por el fútbol y me parece raro que al menos algunos de los personajes de los mundos que describo no lo sean. Sospecho que, de algún modo u otro, lo más probable es que siempre quiera que el fútbol aparezca, aunque sea un poco.

—¿En esta novela buscabas jugar entre la realidad y la ficción?

—Sí, me lo propuse de entrada. Aspirinas y caramelos fue un proceso más catártico, sentí que escribí una especie de diario íntimo. En Largavistas aparece de nuevo aquel mundo, pero me permití inventarle muchas cosas, muchas escenas y diálogos que son ficción, que por ahí los podrían haber tenido mamá o papá o mis tíos, pero que surgen de mi imaginación.

—El amor a los perros también es tuyo

—No encuentro un amor más sincero entre seres vivos que el que se da entre un humano y un perro. Largavistas empieza con una perra que se muere, el protagonista se siente responsable y partir de allí se propone limpiar esa culpa haciéndose amigo de todos los perros del mundo. Así soy yo, ando por la calle acariciando perros y si alguno me mira torcido, me quedo con él hasta que se dé cuenta de que podemos ser amigos. Decime loco, pero cuando lo logro, cuando el perro me mueve la cola, me cambia el día.

—¿Qué tiene que ver ese nene de 10 años con vos?

—Ese nene era un nerd de la actualidad, leía los diarios, escuchaba la radio con atención, miraba los noticieros, amaba a los perros, se enamoraba de chicas por la calle y empezaba a tener varios miedos un poco inexplicables que tenía que vencer. Bueno, todo eso tiene bastante que ver conmigo. Sí, me parecí a ese nene.

—¿Qué buscas trasmitir o generar con esta novela?

—Creo que la misma paz que sentí yo cuando puse el punto final. Siempre digo que Largavistas es un libro de aventuras, son las peripecias de ese nene al que le pasa de todo. Y cuando cerré la historia fue como si largara un largo soplido de calma, de paz. Siento que es un libro esperanzador, me gustaría que los que lo lean sientan la misma emoción que sentía yo y que se les escapen las mismas sonrisas que se me escapaban a mí mientras lo escribía.

—¿Estas pensando en otra novela?

—Todo el tiempo. Tengo como tres empezadas. De ahí a que sean el próximo libro, hay mucha distancia. Sospecho que la historia ya la tengo, pero para dónde dispare es un enigma. Yo no soy de los que ya saben cómo va a ser el final, yo escribo y la que manda es la trama, que va para donde ella quiere.