La empresaria y escritora salteña Carolina Macedo, combinando sus dos actividades en apariencia tan diferentes, publicó su segunda novela "La Intensidad del monzón". "Cuenta la historia de los hijos de las protagonistas de "Dueñas del destino". Es una novela que se puede leer de manera independiente, pero leer mi primera novela, sin duda enriquece la lectura", dice Macedo a BAE Negocios. Estos hijos empiezan a escribir su propia historia cuando un trágico episodio -la explosión del jet en el que viajaba el magnate indio del acero Balarak Kaska- entrelaza sus vidas poniéndolos a prueba. El mundo de los negocios, el terrorismo, la tecnología, una campaña presidencial que puede cambiar para siempre el rumbo de la política francesa y, por supuesto, la búsqueda del amor que exige una entrega total son algunos de los temas de esta nueva novela.

—Trascurre en muchas ciudades ¿ Las eligió por algo en particular?

—Muchas de esas ciudades como Londres, París y las de nuestro país ya se mencionan en la primera novela. En "La intensidad del monzón" se suman otras. Las ciudades de India aparecen para darle al lector un marco que le permite entender las costumbres y diferentes situaciones por las que tienen que pasar los protagonistas de ese origen.

Conozco muchas de las ciudades que menciono y por otras solo he tenido un viaje virtual.

—¿Por qué el título?

—Es lo último que elijo. Comienzo a pensarlo cuando la novela está terminada. Mis amigas son las que colaboran con sugerencias, una de ellas resaltó este parrafo y entonces el título: "La intensidad del monzón", me pareció perfecto. "Entendía que no se elige a quien se ama. El amor aparece con la intensidad del monzón para hacer volar todo aquello que estaba arraigado en uno mismo, para lavar las pretensiones y dejarnos desnudos".

—En esta novela hay muchos otros temas además del amor ¿cuáles fueron los motivos de la selección? Más allá de eso, sigue siendo una novela de amor no?

—"La intensidad del monzón" es sin duda una novela de amor, aparecen otros temas como la certeza y los códigos de la amistad y la familia, la traición, el miedo, la soledad. Los protagonistas son seres humanos que se equivocan, que se emocionan, que lloran y a quienes el dinero no les ahorra las penas o la adrenalina que provoca la incertidumbre del porvenir. Son todas emociones humanas que ayudan a entender la reacción de los personajes a la situación que enfrentan. Nunca hay un motivo particular, los temas que acompañan al amor en esta trama aparecen para darle realismo a la historia y para sostener la tensión del relato hasta el final.

—¿Por qué elige el género romántico?

—Porque me gustan los finales felices. Puedo resistir los vaivenes, el suspenso, la tensión solo sabiendo que el final va a ser feliz.

—¿Por qué le parece que la novela romántica es tan bien recibida por los lectoras?

—Vivimos un tiempo de mucho estrés y este género proporciona un salida a esa vorágine. Las lectoras pueden escapar a otros mundos, meterse bajo la piel de diferentes personajes y experimentar otras vidas en la propia. Esa libertad que da la lectura en sociedad con la propia imaginación nos permite una abstracción que muchas veces nos salva de la rutina cotidiana.

—¿Los hombres se atreven?

—Definitivamente se atreven, son menos, no se si por prejuicio, porque este genero esta muy vinculado a la mujer, pero los que han leído mis novelas las han disfrutado y me lo han hecho saber.

—¿Cómo hace para manejar tu empresa y encontrar el tiempo para escribir? Qué te dicen en le mundo empresario cuando ven que ya sacaste tu segunda novela?

—Cuando se tiene la suerte de poder disfrutar de lo que se hace, el tiempo siempre aparece. Estar al tanto de la realidad empresarial me mantiene con los pies en la tierra y escribir me da alas, creo que es el complemento perfecto.

—¿Hay un tercera en los planes?

—Si, ya hay una tercera con ganas de empezarà solo busca tiempo para tomar forma y ritmo.