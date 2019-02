La periodista y productora, Laura Cukierman, publicó su primer libro de cuentos "Las chicas malas no transpiran", cada uno de ellos relatado desde la mirada femenina en distintas edades, desde una nena muy pequeña hasta una abuela que va perdiendo los recuerdos. "Que sean todas mujeres se fue dando. La mayoría de textos que tengo son de mujeres, cuando tuve que reunirlos saqué los que no lo eran. No fue una elección adrede", dice la escritora a BAE Negocios en una entrevista realizada en la redacción del diario. Y agrega: "Soy muy lectora de cuentos".

–El primer cuento es el de una nena muy pequeña. ¿ Es muy complejo lograr el personaje?

–A mí me gusta mucho la voz infantil. La infancia tiene una mirada sutil inclusive y la ironía se maneja de otra manera, son literales. Me encanta leer esa mirada, me gusta mucho ver qué les pasa en distintas en edades y destintas situaciones. No fue tan difícil, no sé si fueron voluntarios. Hay bastante trabajo de reescritura para que se vea como verosímil.

–En muchos de los cuentos se narra lo que la protagonista está pensando

–Cuando leo me interesa mucho leer y escuchar los procesos mentales de situaciones de crisis, imaginarme cuando alguien está a punto de estallar, qué piensa en esas situaciones. En los vínculos hay todo un universo en la cabeza, sobre todo en las mujeres, que es muy complejo, que no es tan lineal como se supone. Uno no piensa desarrollando un concepto, uno piensa desordenado. Soy una paciente de terapia de mucho tiemnpo, y a la hora de narrar el pensamiento el psicoanalisis me ayudó mucho.

–¿Por qué la mayoría de los finales son abiertos?

–Cuando leo no me gusta quedar con una actitud pasiva. Pienso que al lector le gusta participar, no al punto de que tenga que partirse la cabeza para pensar que final puede ser, pero sí que frente distintas posibiliades termine de cerrar la historia quien la lee. También me parece que en la mayoría de los casos son vínculos y no es tan sencillo un solo final que cierre.

–¿La relación madre e hija es algo que elegís desarrollar?

–Un gran punto es el tema de relación de la madre y de la hija, me parece "el" tema de la humanidad casi. Para mí, en las mujeres, nos define la relación con la madre, incluso la pareja que uno elige, esa complejidad de la relación me parece el tema

–¿Es un libro destinado a las mujeres?

–No. Los lectores varones no se han sentido excluidos. Los hombres están ahí todo el tiempo: el que va a ser dejado, el padre que está ahí en una cama, el hijo de la mamá que olvida, siempre están dando vueltas

–¿Sos consciente de que hay cuentos que generan mucha angustia?

–No fue intencional. Fue el cauce natural que tenían esos textos. El primero, el de la nena más chiquita es muy angustiante. Ahí está el padre, no se excluye la mirada del hombre

–¿De dónde sacás las historias?

–Una claramente tiene que ver con mi mamá, está dedicada a ella. El resto tiene algunas cosas autobiográficas, algunas tienen que ver con diálogos. A mí me gusta escuchar mucho básicamente porque soy muy chusma. En un bar me gusta mucho escuchar lo que dicen en la mesa de al lado, siempre me parece más interesante de lo que pasa en la mía, es un espanto para ir a tomar un café conmigo. Son frases o imágenes que se me cruzan.

–El título es uno de los cuentos pero terminó siendo el que los reune a todos

–Resume el espíritu del libro. Iba atener otro título, pero después me pareció que el del cuento ese resumía eso de las chicas malas, aunque no lo son pero si sintentiza el espíritu del libro: historias protagonizadas por mujeres, la mayoría son frágiles, contradictorias, están en un momento límite de su vida, que algo les pasa que las obliga a tomar decisiones, que a veces las toman y otras no. Son mujeres que están en el límite, me interesa saber qué le pasa justo ahí. Tiene también una cosa de contemporaneidad, no son heroínas, ni son villanas, ni están pasando el peor momento de su vida. La mujer mayor que se encuentra luchando contra avance de una enfermedad, la nena más chiquita que se encuentra en una casa de casi locos, la mujer que se prepara a dejar su marido, son momentos como si uno se detuviera con una cámara y registrara justo ese tiempo.

–¿Cómo te organizás cuando te dedicas también otras cosas?

–Es difícil, porque no se puede tener una conducta, una rutina, se tiene más de un trabajo y se hace como se puede y cuando se puede.

–¿Es un sueño cumplido?

–No lo tenía como algo hay que debía hacerlo o hacerlo. Tampoco fue a escondidas que publiqué, pero lo conté a poca gente. La escritura es como algo muy íntimo en algún lugar, que a uno le da pudor, no sabe cómo va a ser recibido. Si bien uno escribe para contarlo no sabe cuándo va a suceder. No es que me moría por publicar, me encanta que haya sucedido, pero es algo donde se juega el miedo, el narcisismo.

–¿Cuál es el rol de la literatura?

–La ficción te permite, te salva de alguna manera. No es salir de la realidad pero sí meterte en universos muy ricos, que da recursos para que la realidad sea más llevadera en épocas de crisis. Te permite mirar al mundo de una manera más interesante. Al mismo tiempo, no te da comer, y caés en una industria en la que cada vez se hace más difícil publicar y que se vendan libros. Después de todo, escribir o leer no quiero decir que te hace mejor persona pero sí que te enriquece, que te hace mirar el mundo de otra manera y que te hace un poco mas llevadera la vida

–¿Vas a seguir publicando?

–Sí. Era puerta que había que pasar y reafirmar que está ese deseo ahí

–¡La de la tapa sos vos?

–La ilustradora nunca me vio en persona, todo el munde cree que soy yo. Sí tiene que ver con el espíritu del libro. Me da pudor que piensen que yo puedo haber pedido estar en la tapa. Es cierto que se parece a mi, pero ella no me vio nunca.

–¿Es difícil dejar a los personajes?

–Me resulta bastante complicado, supongo que para el que escribe novelas es aún peor. Me resulta difícil pasar de uno a otro. Necesito que pase un tiempo para pasar al otro. Está el espíritu de cuento, la mirada de ese personaje. Y vuelvo a decir, el vínculo madre e hija es fundacional para lo bueno y lo malo. Hay menos escrito de la figura de la madre que es tan potente en la vida de una mujer.

Título: Las chicas malas no transpiran

Autora: Laura Cukierman

Editorial: Hormigas negras

Páginas: 120

Precio: $270