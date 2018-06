Arthur Conan Doyle usó un término realmente curioso para referirse a uno de sus personajes: dijo que padecía "demencia moral". En este concepto encerró la idea que la mayoría tenemos en mente, que sólo las personas con algún tipo de trastorno psicológico son capaces de cometer un verdadero acto de maldad. De esta manera encontramos sentido a ciertos acontecimientos que carecen de lógica y explicación. Pero no siempre hay un trastorno de la personalidad, no siempre hay una enfermedad. Es algo que no nos gusta admitir: la maldad existe.

En ocasiones, el acto malvado proviene de una persona común, cercana y conocida; conductas resultantes, seguramente, de una educación disfuncional o carencial. Otras veces hablamos de personas que se dejan llevar por los impulsos o como reacción a terceros. También hay circunstancias que intentan arrastrarnos al mal.

La maldad tiene muchas formas. A menudo está encubierta y habla varios lenguajes: el desprecio, el vacío, la agresión verbal, la discriminación, el rechazo, la injusticia. Se nos hace patente la figura de un genocida exterminando pueblos enteros, la de personas que arrebatan vidas con violencia; imaginamos a un torturador y a un terrorista destrozando gente en nombre de un dios.

Sin embargo los actos de maldad acontecen, a cada instante, en nuestros entornos más cercanos. Es suficiente con alzar el rostro de las pantallas para ser testigos de acontecimientos que vulneran por completo nuestro sentido de humanidad, y de los que muchas veces somos cómplices silenciosos. Hablamos del bullying, de esos gritos que escuchamos en nuestras casas a través de las paredes, del llanto de los niños maltratados, del vecino que hace daño a sus mascotas, de la mujer que descarga frustraciones en sus hijos o del directivo que explota y humilla a un trabajador.

La maldad tiene muchas caras, muchas formas y muchos medios para extender su poder. Hay personas crueles disfrazadas de buenas personas; seres que dañan, que agreden mediante un maquiavélico estilo basado en el temor, la agresión y la culpa. Sin embargo, si continúa existiendo, es por una razón muy concreta: las personas "supuestamente buenas" no hacen nada para obstaculizar su acción. La maldad sobrevive gracias a las miradas distraídas que ven y no hacen nada. Decía Einstein: "El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad".

Ante estos mecanismos solo cabe una opción: la no tolerancia. Hay que romper el juego de la dominación y de la agresividad con contundencia. Es necesario actuar con rapidez, desmontando trampas y reaccionando frente a las amenazas sutiles o explícitas. La mejor respuesta para la maldad es una lección de bondad. "A cada nueva crueldad, deberemos oponer un pequeño suplemento de amor y de bondad que hemos de conquistar en nosotros mismos", decía Etty Hillesum.

Kant afirmaba en su Ética que la virtud se encuentra en "hacer de nuestro obrar un obrar universal". Estamos rodeados de odio, violencia y miedo por lo que es necesario educar en valores que contribuyan a un bienestar social e individual, valores que impidan una escalada de tantas actitudes censurables que nos rodean.

Nunca habrá que perder de vista que la "sociedad en masa" potencia algunas actitudes y comportamientos negativos o malvados en el individuo: la impulsividad, el adormecimiento de la conciencia personal, la necesidad de reconocimiento social por encima de la ética de la propia conducta. Poder actuar desde el anonimato de la multitud o de las redes, facilita que pueda emerger lo peor de cada uno. Se puede atacar, agredir, agraviar y burlarse hasta destrozar por completo a una persona. Dinamitar debates, opinar destructivamente, concretar los deseos de venganza y la necesidad de desestabilizar. Aunque no posea fundamentos ni entienda demasiado el discurso, la persona masificada y fanática se entrega con más seguridad a la violencia. Y hay grupos e individuos que saben esto y lo aprovechan. Uno puede ser pasivo y no hacer nada o comenzar a cambiar el mundo desde el interior de cada uno. Lo decía Luther King: "me preocupa el silencio de los buenos".

"Un joven llegó a la entrada de un pueblo y acercándose a un anciano le preguntó: -"¿Qué clase de personas viven en este lugar?" -"¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?", preguntó a su vez el anciano. -"Bueno, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven. -Estoy feliz de haberme ido de allí." El anciano contestó: -"Lo mismo vas a encontrar aquí".

Ese mismo día, otro joven se acercó al anciano y preguntó: -"¿Qué clase de personas viven en este lugar?" El viejo hizo la misma pregunta: -"¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?" -"Gente magnífica, honesta, amigable, hospitalaria, me duele mucho haberlos dejado". -"Lo mismo encontrarás aquí", respondió el anciano.

Un hombre que había oído ambas conversaciones preguntó al viejo: -"¿Cómo es posible dar dos respuestas diferentes a la misma pregunta?" A lo cual el viejo respondió: -"Cada cual lleva en su corazón lo que quiere vivir. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró bondad, podrá encontrar también amigos aquí. Porque la actitud personal es lo único sobre lo cual puedes mantener control absoluto, la posibilidad de construir o destruir va contigo a todas partes."