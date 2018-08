Arnaldo Bocco y Silvina Batakis, dos economistas de consulta en la oposición política, que incluye contactos con organizaciones sindicales indicaron que el deterioro en el PBI, escenario laboral, industrias y otras áreas no será cuestión de un semestre ni al amparo de brotes verdes primaverables. Durante una charla que ofrecieron en Palermo jornadas atrás, en la convocatoria de Radio La Mak, ambos profesionales alertaron incluso sobre el deterioro regional que ofrece a todas luces la economía de Brasil. Bocco incluso marcó un subrayado especial respecto a la guerra comercial de Estados Unidos y China, donde nuestro país lejos de estar al margen, es "incluido" directa e indirectamente por su política de "apertura" mientras que las naciones dominantes se cierran.

Tanto Bocco como Batakis añadieron como muestra del escenario preocupante que la opinión pública en varias naciones de Sudamérica ya habla de "mercados" para tipificar sectores que no tienen esa constitución, léase educación, salud, seguridad, entre otros. "Es grave que la idea ya se instaló y es más que léxico", explicó el ex funcionario del BCRA. A consideración de ambos especialistas la "demonización" del Estado como generador de políticas sociales marca compás y partitura no solo del modelo económico vigente por estas tierras.