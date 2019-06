México no le debe "ni un quinto" al Fondo Monetario Internacional ( FMI), por el contrario, ese organismo considera a la nación uno de los países más solventes del mundo, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público de ese país, Carlos Urzúa Macías.

En respuesta a una pregunta sobre la visita de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, Urzúa Macías dijo que ella va a México porque "nuestro país le gusta mucho", además de que participaría en un evento para fomentar la participación pública de las mujeres.

"Somos, probablemente, uno de dos o tres países a los que el Fondo Monetario dice: "Si algún día necesitas dinero nada más dime", recalcó el funcionario mexicano.

Y añadió, "tenemos abierta una línea de crédito del orden en este momento de 75 mil millones de dólares", a lo que se suma que el país cuenta actualmente con reservas internacionales sólidas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la funcionaria del FMI era "muy bienvenida", y "afortunadamente no requerimos el apoyo de ese organismo", si bien explicó que no hay que decir: "De esta agua no he de beber, pero afortunadamente no necesitamos ayuda financiera, van bien las cosas".

"No, no, no vamos a solicitar nuevos créditos. No se va a endeudar al país. Estamos bien", resaltó, y añadió que durante el encuentro con la política francesa "yo voy a escuchar, y desde luego a explicar cuál es la nueva política económica en el país".

"Afortunadamente no requerimos apoyo del FMI. No hay que decir de esta agua no he de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros. Van bien las cosas, va bien la economía nacional", remarcó el mandatario.