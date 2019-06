Cuando Miles Davis se presentó con su flamante noneto en el Royal Roost neoyorquino, hacia el final de la década del 40, la recepción del público y la crítica resultó más tibia que efusiva. A ese grupo, en el que Miles emergió rápidamente como líder más allá de su juventud -22 años- había convocado a grandes creadores del momento para una construcción colectiva que superara la etapa del bebop.

Así, compartieron cartel con Davis, Gil Evans, Gerry Mulligan y John Lewis, entre otros, quienes hasta figuraron en los créditos de presentación de los shows del Royal Roost, donde inicialmente la banda ofició de soporte a la orquesta de Count Basie.

Poco después, con ese formato de noneto, Miles protagonizaría tres sesiones de grabación que, años más tarde, en 1957, vería la luz como The Birth of the Cool, un disco emblemático en la historia del jazz que cumple 70 años con una extraordinaria vigencia.

Como parte de ese aniversario, Blue Note acaba de editar por primera vez de manera oficial y ordenada, el disco original remasterizado y parte de las presentaciones del noneto en el Royal Roost. La novedad llega en vinilo y cd dobles y, más allá del interés en las versiones remasterizadas de los temas, el atractivo es la edición oficial del registro disponible de los shows del noneto en el mencionado club de Nueva York. En aquel grupo, conformado por trompeta, tuba, tromba, trombón, saxos alto y barítono, además de la base rítmica, destacaban músicos que desarrollaron una amplia trayectoria como Lee Konitz, Max Roach y Al Haig, entre otros.

El lanzamiento de Blue Note incluye un extenso ensayo del historiador musical Ashley Kahn, quien fundamenta el proceso por el cual este disco estuvo llamado a reorientar al jazz hacia una era post bop. Miles solía decir que el título del disco remitía a un sonido suave o liviano y que para lograr ese sonido era necesario estar relajado. La búsqueda de los músicos tuvo que ver con la persecución de ese sonido, y en esa dirección Mulligan decidió recomendar a Lee Konitz para el saxo alto. La incorporación de muchos instrumentistas blancos en la formación le generó algunas críticas a Miles, pero más allá de ellas, es indudable que influyó en la concepción y el resultado musical.

Pero hay más novedades de Miles. Se trata de la edición de Rubberband, que camina en el otro extremo de su búsqueda sonora, un disco que Miles grabó en 1985 y que estaba destinado a ser su primer álbum para Warner, luego de su partida del sello Columbia. Pero el proyecto fue archivado y el disco inaugural para su nueva compañía terminó siendo el laureado Tutu.

Ahora, el sello Rhino anuncia que el disco finalmente se lanzará en septiembre, luego de un anticipo en EP para el Record Store Day. El sobrino de Miles, Vince Wilburn Jr., quien tocó la batería en las sesiones de grabación, colaboró para recuperar aquella música archivada. A tono con lo que vendría después en la carrera de Miles, hay aquí elementos de funk, soul e insinuaciones de hip hop. Se sumaron al grupo las cantantes Ledisi y Lalah Hathaway. Otro año Miles, para regocijo de los fans y beneplácito de las discográficas.