Así nos ven es uno de los mejores ejemplos del "docudrama", ese género básicamente americano que combina las herramientas de la narración ficticia con casos reales. Esa combinación, cuando el contenido está bien realizado, realza el peso de lo real al involucrar lúdicamente al espectador en lo que se cuenta. Esta miniserie narra el caso de los "cinco de Central Park", cinco pibes negros acusados de violación que, incluso siendo menores de edad, acabaron con injustas condenas para adultos. Si bien se trata de aleccionar sobre el racismo, es también un tenso relato criminal que funciona por su propio mérito.

Título original: When they see us, EE.UU., 2019. Dirección: Ava DuVernay. Intérpretes: Jharrel Jerome, Felicity Huffmann, Vera Farmiga, Assante Blackk. Disponible en: Netflix.