El cuerpo de medidas ¿perfectas? ya no es un requisito excluyente para triunfar en la moda. Poco a poco, la industria se está alejando del photoshop para empezar a incorporar y promover siluetas más naturales. En este contexto las modelos XXL se presentan como referentes del nuevo y saludable cambio. Estas mujeres de talla grande protagonizan campañas, desfiles y portadas de revistas pero también se convirtieron en un ejemplo para muchas mujeres que, por primera vez, se ven representadas.

En el 2014 nació Plus Model Argentina, una agencia que tiene como objetivo reivindicar el espacio para las mujeres y hombres reales en el mundo de la moda. Su cara más visible es Brenda Mato, una joven que incursionó en el modelaje por una casualidad y recientemente se convirtió en portada de una de las revistas más importantes del rubro. "A pesar de que aún queda mucho por mejorar, sí se logró avanzar muchísimo. Desde que empecé a trabajar hasta ahora, la industria del modelaje de talles grandes creció bastante. Las marcas se animan cada vez más a incorporar modelos con otras figuras, demostrando que la belleza también radica en la variedad", explica Mato y agrega "ser protagonista de una tapa de revista es algo que jamás me imaginé que podía pasar. Ver en el kiosco de revistas a alguien como yo me parece un primer paso muy importante para que se produzca un cambio en la moda, es hora de darle lugar a todos los cuerpos".