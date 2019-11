La vida es un largo camino en el que intentamos aprovechar lo bueno y alejarnos de lo malo. Lamentablemente, con frecuencia, lo hacemos tarde y perdemos muchas cosas valiosas. Por eso el mundo está lleno de personas que esperan que regresen aquellos que dejaron ir y de gente que no se atreve a regresar, aun queriéndolo. Dejamos que lo negativo, los malentendidos y enojos, pesen más que los sentimientos genuinos y positivos.

Comprender las formas de comunicarse, las intenciones y las realidades de los demás es complicado; se puede convertir en un rompecabezas difícil de completar por la falta de piezas. Nuestra mente nos dice cosas maravillosas aunque también nos presenta otras que nos duelen mucho. Focalizarnos en aquello que nos disgusta es uno de los principales motivos que subyacen a la creación de malentendidos.

En un conflicto, existe una causa real de discordia. Una decisión con la que no se está de acuerdo, una palabra de más o algunas otras cosas más graves aún. En un malentendido en cambio, el motivo del desacuerdo no es real. Lo que ha ocurrido es que un mensaje, o una parte del mensaje, ha sido interpretado por el receptor de una manera incorrecta.

Verdaderamente somos responsables de lo que decimos y no de lo que los demás entienden. Sin embargo, también debemos esforzarnos para que nuestras expresiones no se presten a equívocos. A menudo es inevitable sentirnos ofendidos por las interpretaciones que los otros realizan sobre nuestros actos o palabras a pesar de que nosotros lo hacemos con los demás. Nunca mejor aquello de: "Entre lo que pensamos, lo que queremos decir, lo que creemos decir, lo que decimos, lo que queremos oír, lo que oímos, lo que creemos entender y lo que entendemos, existen nueve posibilidades de no entenderse". Una equivocación puede llegar a crear un enorme abismo entre dos personas que se quieren y se necesitan aunque no siempre se comprendan.

En general, el término "malentendido" va exento de un sujeto. Decimos: "Ha habido un malentendido". Es una especie de indulto para los que han provocado una situación incómoda y libera a todos de la responsabilidad de lo sucedido. De todos modos, podríamos afirmar que ningún malentendido es del todo involuntario. A veces se trata de una plena incompetencia o de un interés latente en no ser comprendidos o no querer comprender.

Los malentendidos constituyen parte de nuestro paisaje social y abren el horizonte al disgusto, a la desilusión, a la decepción y a la distancia. Las pequeñas cosas que no se resuelven y que se acumulan, terminan dando forma a algo más grande. Por el agujero que se crea mediante el descuido, en una relación, acaban por escaparse la confianza, la reciprocidad y hasta el afecto.

Al surgir desavenencias, problemas y diferencias, urge gestionar de forma adecuada las emociones. Es muy enriquecedor solucionar dificultades, aprender del proceso y lograr, incluso, alianzas más duraderas y significativas entre las personas. No se trata de ganar o perder para resolver un conflicto, ni de ser más que el otro, ni de intentar buscar culpables, ni de pensar que las cosas solo se pueden hacer de una determinada manera.

Pocas cosas en la vida son más difíciles de superar que el malentendido, aunque sea una experiencia humana muy común. Muchas personas pasan meses o años gastando su preciosa energía en la recuperación de ese choque emocional. Si los planes del otro nos horrorizan pero los aceptamos para no llevar la contraria, llegará un momento en que no contestemos sus llamadas. Si actuamos de una forma que nos molesta, pero no lo hacemos saber para no discutir, dejaremos de encontrarnos. Lo que hacemos en contra de nuestra voluntad porque creemos que nos mantendrá más unidos, lo que callamos porque sentimos que podría disgustar, nos separa. Todo va desgastando nuestra pobre capacidad de pedir perdón y de perdonar para la armonía interior y la serenidad con todos. "Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás", decía Fray Luis de León.

"Cuentan de un hombre que, durante la noche, en una selva oscura y solitaria, escuchaba aterrado los latidos de su propio corazón como si fueran los de un gigantesco enemigo; y de pronto lo vio, lo vio allá lejos, una sombra terrible que le dejó la sangre congelada en las venas. Lo veía avanzar hacia él, y parecía un amenazador y enorme orangután cuyas pisadas sacudían el suelo al andar. Era imposible escapar en aquella soledad; el animal venía hacia él. Defenderse con el cuchillo era su única esperanza. Se escondió tras un árbol y esperó, mientras su corazón latía cada vez más aceleradamente. Pero según se acercaba la sombra, ésta se iba empequeñeciendo y ahora podía ver con claridad que no era un orangután, sino un hombre. Mantuvo bien apretado en su mano el cuchillo mientras la figura avanzaba. En aquel momento un rayo de luna iluminó el rostro del que venía; el hombre perdido en la selva, descubrió que aquel que llegaba era su hermano, y que venía con los brazos bien abiertos para abrazarlo. Fue un malentendido lo que produjo todos sus miedos, y pudo aquel malentendido ser causa de la muerte de cualquiera de los dos. La luz aclaró lo que la sombra oscurecía; los hombres no siempre reñimos por maldad, sino por falta de luz, por falta de diálogo y por sobra de malentendidos".