El bien tiene pocos publicistas. La mayoría de los periódicos hablan de asesinatos, escándalos y robos. Y, sin embargo, el mundo está lleno de buena gente, actos heroicos y corazones generosos. El amor necesita ejemplos, sobre todo porque el amor hace muy poca propaganda de sí mismo. Humilde por naturaleza, pocas personas lo ayudan a mostrarse. Sin embargo, convendría en estos días, en que los hombres buscan el mal y lo encuentran, buscar especialmente el bien. Y difundir, particularmente, los gestos de millones de hombres y mujeres desinteresados que sirven al prójimo sin esperanzas de recibir ni siquiera el agradecido apretón de una mano vacía.

Presenciar actos de bondad tiene un gran poder sobre las personas. Las acciones completamente altruistas y desinteresadas provocan en quienes las ven, sentimientos de paz, alegría y sosiego que, por sobrevenir de forma inesperada, quedan grabadas y perduran. Aun siendo aparentemente insignificantes, quedan en nuestra memoria y resultan inspiradoras en momentos difíciles. "Experiencias cumbre", momentos de asombro y un sentido de lo correcto que nos hacen sentir inmensamente agradecidos de estar vivos. Ofrecen un rayo de esperanza en medio del caos y el conflicto de la vida cotidiana. Los actos de grandeza nos iluminan y nos estremecen.

Los actos de bondad tienen efectos positivos en tres ámbitos: el que lo hace, el que lo recibe y el que lo presencia. Los pequeños actos de bondad gritan fuerte, nos alegran el día porque nos permiten ver más allá de lo habitual y de nosotros mismos. La bondad no ansía tener nada a cambio por sus acciones, se ejerce de forma libre y porque sentimos la necesidad y la voluntad de ayudar, de ofrecer nuestros propios recursos ya sean personales o materiales en bien de otros seres. El diccionario define la palabra "bondad" como "aquella inclinación innata a hacer el bien, a ser compasivo, a tener un compromiso y solidaridad hacia quien sufre o necesita".

La bondad también es un arte y una forma de sabiduría muy sencilla y práctica: la gente buena es sabia porque entiende que lo que hace por los demás lo hace también por sí misma. Si ofrecemos rencor obtendremos rencor, si demostramos indiferencia recibiremos la misma dimensión. Ser buena persona es la única inversión que nunca quiebra y siempre enriquece, tanto a uno mismo como al mundo. Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, será una pérdida de tiempo.

La bondad es el auténtico símbolo de superioridad del ser humano; sin embargo, si no va acompañada de acción no sirve de nada. Esta idea que a simple vista puede parecer una obviedad, encierra en sí misma un hecho evidente: son muchos los que practican un tipo de inmovilismo donde les basta creerse "buenas personas" para hallar así su propia y contradictoria satisfacción. Incapaces de ver necesidades cercanas, con una carencia de empatía elemental. La bondad no es una entidad vacía, no es un comprimido que uno toma para ennoblecer el corazón y hacer después una donación; tampoco una etiqueta de la que vanagloriarse ante los demás. Es algo que nos impone la necesidad imperante de actuar, de dar respuesta, de atender y amparar.

Según Darwin, el bien sería en realidad nuestro instinto más fuerte y valioso, el que posibilitaría la propia supervivencia, no solo de la humanidad como especie, sino de todos los seres vivos. Estamos "programados" para practicar la bondad y la compasión. Resulta interesante saber que estas dos actitudes del corazón crecen por un entrenamiento permanente. La idea básica es empatizar con la necesidad ajena y experimentar la cercanía de quien sufre. Puede que hacer el bien no resulte siempre sencillo. Sin embargo la bondad no se encuentra en las grandes gestas, sino en los actos cotidianos.

En un mundo cada día más agitado, lleno de envidias y egoísmo, en el que las personas luchan por sobrevivir, es maravilloso saber que existen seres humildes que realizan pequeños "grandes" actos de bondad, y sin esperar nada a cambio. Las mayores muestras de amor son los simples gestos bondadosos con quienes nos cruzamos en el camino de la vida. La bondad es un pasaporte que abre puertas y da forma a los amigos; ablanda el corazón y moldea las relaciones que pueden durar toda la vida.

Un filósofo de Oriente, contó a sus discípulos la siguiente historia:-"Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender una pequeña antorcha. Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia antorcha y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó".

Uno de los discípulos preguntó al filósofo:-"¿Qué nos enseña, maestro, este relato?"

Y él contestó:-"Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. El compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario, la hace crecer."