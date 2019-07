Magalí Peralta tiene 18 años y es egresada de la escuela Carlos Pellegrini. Allí era referente estudiantil de la agrupación No Pasarán, aunque para ella su nacimiento en la vida política fue "con la marea verde" a partir del reclamo en las calles por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que llegó a una magnitud histórica. Por esto, así como por la defensa de la educación pública y el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral, participó de protestas y tomas en el colegio. Con esta trayectoria y su militancia en el PTS y Pan y Rosas, se convirtió este año en la candidata más joven de las elecciones.

La militante será precandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda-Unidad en una postulación récord, por su edad. Es el mismo cargo que disputará Ofelia Fernández, otra referente estudiantil del Pellegrini que con 19 años figura en la lista del Frente de Todos también con una impronta feminista y militante por los derechos de las mujeres y disidencias. En diálogo con BAE Negocios, Peralta habló sobre sus propuestas y de la importancia de la representación juvenil en la política.

—¿Qué ideas planteás al electorado con tu candidatura?

—El Frente de Izquierda-Unidad es el único que tiene y siempre tuvo en su plataforma el derecho al aborto en su programa electoral. Nosotros proponemos lo que vamos a votar y acompañamos el reclamo. A diferencia de las otras listas, no somos un partido tradicional, ni un partido con listas panqueque que se pasan de una a otra. Nos proponemos enfrentar al gobierno actual, que gobernó todo este tiempo de la mano del kirchnerismo. Ahora se viene una crisis brutal a la que nos llevó el macrismo y todos quieren que nos resignemos a eso, a ver cómo nuestra calidad de vida se degrada constantemente. Nosotros planteamos enfrentar todo eso. No tenemos por qué ser nosotros quienes paliemos esta crisis. Nos oponemos a los que dicen que para enfrentar todo eso tenemos que ir con la Iglesia en nuestras listas. No vamos con gente que dice defender a la juventud pero quiere meter a los pibes presos a los 14 años, como Sergio Massa.

Con 18 años, es la candidata más joven en las elecciones

—¿Cuál es la importancia de que haya personas jóvenes en los cargos legislativos?

—Muchos de los partidos tradicionales dicen que representan a ciertos sectores, pero nosotros directamente somos los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras. Nuestras candidaturas son un reflejo de lo que somos. Por eso me parece importante llevar la voz de las estudiantes y los estudiantes que peleamos inmensamente sobre todo el año pasado por el derecho al aborto. Las secundarias encabezaron estas luchas, somos protagonistas de la marea verde. Con mi candidatura les quiero hablar a todas las estudiantes que estuvieron ahí peleando. Esta es una demanda que no vamos a bajar.

—¿Cuáles son las propuestas en relación a la Educación Sexual Integral (ESI)?

—Nosotros planteamos hace mucho la necesidad urgente de una ESI. Son debates que van de la mano no sólo con la salud sino con la separación de la Iglesia y el Estado, sobre todo en relación a la educación pública. Hay un montón de colegios donde la Iglesia está metida en la educación pública, por eso planteamos una ESI laica y científica, que va directamente de la mano con dejar de financiar a la Iglesia. La plata que recibe la Iglesia por subsidios del Estado tiene que ir a la educación y para el presupuesto de la ESI. Es un derecho la ESI, esta ley tiene más de 10 años y aún no se aplica. En el Pellegrini bajamos los símbolos religiosos durante una toma porque defendemos que la educación pública sea laica.

“Nuestras candidaturas son un reflejo de lo que somos”

—¿Creés que si hay personas jóvenes en los espacios legislativos hay más posibilidades de satisfacer estas demandas?

—No creo que pase directamente por haber personas jóvenes, sino por qué lista van esas personas. Si va una persona joven pero atrás suyo hay diez celestes, diez dinosaurios, diez que quieren meter a los pibes en la cárcel. En nuestra lista van personas jóvenes, pero atrás de un programa electoral que tiene el derecho al aborto como una propuesta súper importante. En este momento ninguna otra alianza tiene en su plataforma el derecho al aborto, y tampoco dice qué va a votar. De hecho, con el recambio de legisladores, tienen más celestes que antes.

—Desde la Izquierda, ¿qué resultados esperan obtener, teniendo en cuenta un contexto polarizado entre el macrismo y el kirchnerismo?

—Presentamos como precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires a Myriam Bregman, y esperamos que ella entre como diputada. Es una persona que no sólo es muy coherente sino que representa a un montón de sectores y de luchas, por los derechos humanos y el movimiento de mujeres, al igual que Nicolás del Caño junto a Romina del Plá a nivel nacional. El resto de los partidos tradicionales, entre panquequeadas, no los van a representar. Somos los únicos que no estamos dispuestos a resignar nuestras vidas, a que la educación se degrade constantemente, a que los derechos de las mujeres se posterguen cada vez más. Los que te dicen que son oposición al gobierno dicen que no podemos pelear por el derecho al aborto porque primero hay que pelear contra el Gobierno, al mismo tiempo le votan todo. La oposición va en unidad con todos los que cogobernaron con Macri, con gente como Massa, con la Iglesia Católica, con macristas y peronistas. Los financian las empresas. En la juventud está muy planteado el problema de medio ambiente. ¿Cómo van a votar leyes contra Monsanto si esas empresas que atentan contra el medio ambiente son las que financian las campañas electorales de estos partidos?