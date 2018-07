La ficción creada a partir del libro autobiográfico de Piper Kerman -que estuvo pocos meses encarcelada por un delito menor- superó hace tiempo su duración y narrativa. Creada por Jenji Kohan, una de las productoras más prestigiosas del momento, logró extenderse gracias a una efectiva estructura coral. Su protagonista original, justamente Piper (Taylor Schilling) pasó a ser casi una más del elenco, tan numeroso y con muchas historias interesantes a desarrollar.

De hecho, la frágil y consentida "nena" que ingresó a la prisión de Litchfield y terminó siendo un proyecto de "matona" de la cárcel -con suerte cuestionable- se ausentó durante varios episodios dejando lugar a algunas de sus compañeras.

Ahora bien; el final de la quinta temporada dejó altas expectativas. A lo largo de 13 episodios, todo se había ido al demonio en el sangriento motín que apenas duró tres días en tiempo real pero, hay que decirlo, se había puesto un poco aburrido.

Varios desastres sucedieron; el ficticio poder que algunas reclusas forjaron a fuerza de violencia se desintegró, la segregación racial impuesta desde arriba y también de manera horizontal recrudeció. Y hubo muertes y muchos excesos por los que ahora deberán pagar.

Pero también dieron muestra de una profunda sororidad, no carente de poesía: Frieda (Dale Soules), Suzanne (Uzo Aduba), Cindy (Adrienne C. Moore), Taystee (Danielle Brooks), Red (Kate Mulgrew), Piper, Alex (Laura Prepon), Gloria (Selenis Leyva) y Blanca (Laura Gomez) estuvieron unidas hasta el final, resistiendo el abuso de autoridad masculino.

El último episodio mostraba a la población de Litchfield dividida en dos tras la irrupción de las fuerzas de seguridad; la mitad de ellas siendo subidas a un transporte con destino incierto, presuntamente cárceles de máxima seguridad. Por eso, este inicio intentará recorrer la actualidad post-motín de algunas de ellas, no todas, ya que con tantos personajes algunos quedarán afuera, al menos en principio.

Piper desconoce el paradero de Alex y esa angustia ocupa sus días, cuyas horas intenta matar leyendo. Y, quizá un guiño de la autora, empieza a manifestar interés en escribir sus memorias, toda una autorreferencia.

Suzanne "Crazy eyes" lleva un tiempo sin tomar su medicación, por lo cual su ya de por sí alocada imaginación hará de las suyas otra vez, entregando escenas oníricas y bizarras.

En la prisión de este pequeño pueblo del estado neoyorkino, las presas que continúan su estadía ahora están claramente divididas: en el bloque B, bautizado "Florida", todas visten de rosa y es sólo para "abuelitas, locas y travestis". El bloque C, cuyo uniforme es azul oscuro, les permite trabajar embalando queso, lo que les reditúa unos dólares. En el D, color caqui, las de peor comportamiento deben limpiar las instalaciones por una suma paupérrima.

Por supuesto, habrá algunos personajes nuevos y los ya conocidos flashbacks que refuerzan la empatía de la audiencia con estas criminales, dado que permiten entender cómo y por qué llegaron allí. Un punto a destacar es que se sigue viendo la actualidad de Aleida (Elizabeth Rodriguez), que salió en libertad en la entrega anterior y no logra levantar cabeza. La crítica hacia una sociedad que no acepta ex presidiarios de regreso está encarnada en ella, que más de una vez deseó volver al encierro. "Orange is the New Black" se emite por Netflix y ya tiene asegurada su séptima parte.