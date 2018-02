La construcción de puentes no solo abarca la obra pública que potencia/realza el Gobierno para los registros de empleo. Es la dinámica política de los movimientos sociales y eso se verificó el 21F. Toman letra y música de experiencias regionales o europeas, desde el aval del Papa Francisco y dijeron presente en la marcha de la bronca veraniega. Tienden puentes levadizos más que fijos, comparten desconfianza mutua con el sindicalismo tradicional. Pero allá van. A tal punto que la Corriente Clasista Combativa ya habla de una protesta en abril (ver recuadro)

"Nació un nuevo bloque social contra el ajuste el 21F", le sintetizó a BAE Negocios el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. "Desde esa unidad defenderemos los convenios colectivos de trabajo, el presupuesto para áreas sociales, la emergencia social y nos daremos estrategias para que no intenten avanzar con más salarios a la baja".

Para Menéndez, resumir el conflicto a los apellidos Macri-Moyano sólo es un intento de la Casa Rosada para avanzar con la reforma laboral, sin el debate político que tuvo, aún sin frenarla, la reforma previsional. Lo que está en juego para el dirigente social son u$s 2.000 millones que el Ejecutivo Nacional pretende recortarle los convenios de Camioneros. "Si lo logran les será más fácil ajustar a otras ramas laborales", estimó.

Si bien en 2016 el Gobierno acordó la emergencia social por 3 años con estas organizaciones, con $ 30.000 millones adicionales, por decreto, hoy en día el concepto de "manta corta" da el talle para aquella disposición. Barrios de Pie considera que desde su la reforma laboral lleva en esencia un plan de ajuste que tarde o temprano terminará recayendo sobre la espalda de los trabajadores. "Se traduce en un fuerte ajuste económico que reducirá lo que ellos llaman el costo de trabajo. Es la génesis de quienes nos gobiernan, suponer que las causas de la inflación están en los trabajadores", explicó Menéndez.

Similar diagnóstico social del verano ofreció el referente de la CTEP Juan Grabois, a quien el oficialismo y medios varios hacen fila para "demonizarlo" por su relación con el Papa. "El 21F fue un reclamo de la gente sencilla del pueblo. Hombres y mujeres que sufren porque no pueden llevar un plato de comida a su casa. Fíjese que los comedores y merenderos en el Conurbano revientan. Frente a eso lo único que se ofrece son ataques mediáticos y judiciales. Si a esta protesta llegaron medido millón de personas en poco tiempo habrá un millón salvo que se den cuenta que por este camino vamos mal", sostuvo al retirarse del palco en la 9 de Julio. Su postdata guarda sin embargo un pequeño haz de luz de mínima variante: "hay gente inteligente dentro del Gobierno para superar el autoengaño que transitan por los focus group y gurúes. Porque no se puede considerar que toda esta gente se deja arrastar".

Hay coincidencia de reformas con fuerte sesgo flexibilizador, que impactará primero sobre los trabajadores formales y luego sobre el 33% que lo hacen de manera informal preocupa a la dirigencia citada. ¿Qué significa esto para la CTEP; Barrios de Pie y la CC? No contar con el derecho a vacaciones, aportes previsionales, ni potestades laborales básicas. Tiempo atrás en consulta de este medio el abogado Carlos Marín, experto en Derecho Laboral y organizaciones sindicales, consideró que las modificaciones que propone el Gobierno son una gama "contrarreformas".

El panorama les resulta desalentador cuando no se vislumbra una alternativa política que haga frente a los ajustes que Macri descarga sobre los trabajadores y los que menos tienen. Y de ahí aún con los rezongos que reservan al "off the record", el 21F ha trajo la esperanza de la conformación de un bloque social que defienda "a los que hoy no tienen quien los defienda con fuerza", dijo Menéndez.

Junto a Camioneros y gremios de la CGT, la CTA, la Confederación Federal (CFT) de Sergio Palazzo los movimientos sociales, empezamos a confirmar un bloque social que le hará frente a las políticas de ajuste del gobierno toman los ejemplos de otros compañeros como los de "la economía sumergida" de España y otros países europeos donde la presión que busca aislarlos llega desde gobiernos como el francés y los sindicatos "aggiornados" del primer mundo. Saben que están del lado de la cancha donde "el 90% de los que nacen pobres" por más esfuerzos que asuman quedan allí, pero no se resignan.