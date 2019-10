Vamos a caracterizar el momento. La campaña que está llevando adelante Alberto Fernández muestra que no hizo ni hace promesas. Mauricio Macri remata sus presentaciónes con el "Sí, se puede" que quiere decir que sí se puede competir en las elecciones, se puede llegar al balotaje, tratar de reelegir... es un sí se puede dirigido al oficialismo, no es un sí, se puede reducir la inflación, generar empleo, aumentar el valor adquisitivo del salario.. no es un "Sí, se puede" a favor del electorado sino a favor propio. Su vector de campaña es reafirmar los votos propios. Esto sucede en un contexto en el que la gente cree que la elección ya ocurrió.No aparece ansiedad en la gente hacia la elección del 27 y en los focus group que se realizan, los consultados consideran que ya votaron.

Hay otro cuestión que llama la atención. Cuando se le pregunta a los votantes del Frente de Todos cuáles son los cuatro principales motivos del voto, señalan: para que haya más trabajo, para reducir la pobreza, para mejorar las jubilaciones y pensiones y para reducir la inflación. Cuando se le pregunta a los votantes de Juntos por el Cambio, el primero es para evitar que ganen los kirchneristas, y luego mencionan: para que se reduzca el narcotráfico, para que se reduzca la corrupción y para que se reduzca la inseguridad. Si uno hiciera el mapa de la pobreza y la superpone con las escuelas en las que ganó el Frente de Todos va a encontrar que coinciden. Los que tienen problemas económicos lo plantean y votan por el frente de todos. Entre quienes votan a Juntos por el Cambio, no aparece un tema económico.

Para la etapa que viene no va a hacer falta sólo un consenso social sino que va a hacer falta para sacar adelante al país un consenso político. Eso está en la mente de Alberto Fernández, que habla de la necesidad de construir un gobierno para todos. Roberto Lavagna también habla de que el próximo debe ser un gobierno de unidad nacional y creo que va a ser convocado para formar parte del gabinete, y qué va a decir que sí. Fernández va a dar muchas sorpresas cuando vaya indicando a quiénes convoca y va a convocar a gente que ha colaborado con este gobierno.