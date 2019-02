Florent-Claude Labrouste tiene 46 años, detesta su nombre y se medica con Captorix, un antidepresivo que libera serotonina y que tiene tres efectos adversos: náuseas, desaparición de la libido e impotencia. Todo comienza en Almeria con un encuentro en una gasolinera con dos chicas que hubiera acabado de otra manera si protagonizasen una película romántica, o una pornográfica, sigue por las calles de Paris y después por Normandia, donde los agricultores están en pie de guerra. Francia se hunde, la Union Europea se hunde, la vida sin rumbo de Florent-Claude se hunde. El amor es una entelequia. El sexo es una catástrofe. La cultura no es una tabla de salvación. Florent-Claude descubre unos escabrosos videos pornográficos en los que aparece su novia japonesa, deja el trabajo y se va a vivir a un hotel. Deambula por la ciudad, visita bares, restaurantes y supermercados. Filosofa y despotrica. Repasa sus relaciones amorosas, marcadas siempre por el desastre, en ocasiones cómico y en otras patético (con una danesa que trabajaba en Londres en un bufete de abogados, con una aspirante a actriz que no llego a triunfar y acabo leyendo textos de Blanchot por la radiio). Se reencuentra con un viejo amigo aristócrata, cuya vida parecía perfecta pero ya no lo es porque su mujer lo ha abandonado por un pianista ingles y se ha llevado a sus dos hijas. Y ese amigo le ensena a manejar un fusil. Michel Houellebecq construye un personaje y narrador desarraigado, obsesivo y autodestructivo, con un humor áspero y una virulencia desgarradora. Serotonina demuestra que sigue siendo un cronista despiadado de la decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI, un escritor incómodo pero imprescindible.

Título: Serotonina

Autor: Michel Houellebecq

Editorial: Anagrama

Páginas: 288

Precio: $550