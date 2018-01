El concepto es tan simple como original. Un auto de colección, un café y dos comediantes. Jerry Seinfeld lo hizo de nuevo. Comedians in Cars Getting Coffee (Comediantes en autos tomando café) lleva ya nueve temporadas que, a partir de hoy, estarán disponibles en la plataforma Netflix.

Kristen Wigg, Ricky Gervais, David Letterman, Tina Fey y, por supuesto, Larry David son algunos de los que se subieron al coche de Seinfeld y salieron a buscar café. Si hasta el mismísimo Obama participó del show, en un capítulo imperdible en el que Jerry sacó sus mejores dotes de entrevistador y el ex mandatario lució su costado más histriónico. Pero los autos también son protagonistas. Desfilaron desde un majestuoso Cadillac Eldorado de 1958 hasta la agilidad de un DeLorean DMC-12.

El año pasado, Netflix firmó un acuerdo de producción polifacético con el humorista por el cual los nuevos episodios de Comedians in Cars Getting Coffee llegarán solo a esta plataforma, así como los episodios previos de la serie nominada a los premios Emmy. A raíz del convenio también pudo verse en ese sitio de streaming un especial de stand up, donde Seinfeld repasa sus comienzos en este hábito de hacer reír. Un paseo cargado de nostalgia y el descubrimiento del mundo con ojos de niño.