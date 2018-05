Las personas calificadas como perfeccionistas buscan sin descanso el éxito en todo. Y casi todo les produce insatisfacción porque tienen un nivel de exigencia excesivo e ilusorio, ya que piensan que siempre pueden hacerlo mejor. No cumplir con los objetivos que se habían propuesto les genera altos niveles de estrés y agotamiento. Los perfeccionistas suelen ser inseguros ante su propia exigencia y están constantemente mal, ya que quieren llegar a la excelencia de los detalles. Su verdadero problema es que tanto los aciertos como los errores no son valorados desde la objetividad, sino desde el fracaso personal.

Aunque suene a paradoja, la perfección no siempre es perfecta. En muchas ocasiones conlleva muchos más inconvenientes que ventajas para nuestra salud física y emocional. Frustrarse por no alcanzar la perfección en todo es la curiosa paradoja del perfeccionismo. Algunas personas solo son perfeccionistas en el trabajo o en el deporte, mientras que otras se esfuerzan en cada área de la vida. Son más propensas a sentirse mal y a quejarse de la falta de sueño, dolor y fatigas. Hay algo interno que les dice que nada de lo que hagan será nunca lo bastante bueno ni suficiente.

Por eso, muchas veces hay personas "caídas" no por debilidad sino porque hubo muchos "demasiados" en sus vidas. Se derrumban por haber sido demasiado fuertes, por haber soportado demasiado, por haber estado disponibles demasiado tiempo, por haber asumido demasiadas responsabilidades. Y entonces es normal que sufran un profundo agotamiento psicológico. Suele ser un proceso lento, se va acumulando gota a gota sin conciencia. La que colma el vaso puede ser absolutamente cualquier cosa que los ponga frente a frente con la imposibilidad de seguir adelante. Entonces se desploman, literal o metafóricamente. El agotamiento psicológico es un estado de extremo cansancio mental y emocional, que a menudo también se acompaña de la sensación de "pesadez" que envuelve el día a día.

Se da demasiado y se recibe muy poco. Es como si solo sacaran energía de su cajero emocional pero no se preocuparan por hacer ingresos periódicos. El desgano, la irritabilidad, el insomnio, la pérdida de la motivación y lentitud de pensamiento son síntomas claros. Y sobre todo la "anhedonia", es decir, la incapacidad de sentir placer, de disfrutar de las cosas; la vida se vuelve gris y el mundo se queda suspendido en un horizonte lejano. Todos podemos agotarnos psicológicamente, sobre todo cuando atravesamos situaciones de la vida particularmente estresantes, pero las características de una personalidad perfeccionista nos pueden hacer más vulnerables a ese agotamiento mental.

A su vez, el agotamiento es también el reflejo de poco tiempo de calidad para uno mismo, pocas horas de sueño, poca calma interior, poca capacidad de decir "no". Todo se nos va de las manos hasta el punto de olvidarnos de nosotros mismos.

Priorizarse es una práctica artesanal, saludable, útil y necesaria. No es un acto de egoísmo, porque quererse es cuidarse, invirtiendo en bienestar personal y calidad de vida. Aún más, quien se atiende como merece puede también ofrecer lo mejor de uno a los demás. Foucault concluía: "Solo cuando una persona logra conocerse verdaderamente, ocupándose de sí mismo y ofreciéndose valor, puede alcanzar la auténtica libertad". Se nos inculcó que poner en práctica semejante estrategia era poco más que un acto interesado y egoísta; nos hicieron creer que el altruismo y el respeto del otro no armonizan en absoluto con el auto-cuidado. Y sucede que al percibir que no se valoran nuestros esfuerzos y sacrificios continuos, desarrollamos una visión muy crítica de nosotros mismos, nos culpabilizamos por haber sido tan ingenuos, tan devotos, tan confiados. No tarda en aparecer la somatización, traducida en la contractura muscular, en el cansancio paralizante, en los problemas digestivos y en el dolor preocupante de cabeza.

Es conocido el texto de Kim McMillen: "Durante muchos años he vivido con el corazón resguardado. No sabía cómo extender el amor y la compasión hacia mí misma. A medida que crecía el amor a todo lo que soy, la vida comenzó a cambiar en formas bellas y misteriosas.

Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, en el momento exacto. Entonces me relajé. Hoy sé que eso tiene nombre: autoestima.

Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuese distinta y comencé a ver que todo lo que sucede contribuye a mi crecimiento. Hoy a eso le llamo: madurez.

Cuando me amé de verdad, comencé a entender que es ofensivo forzar alguna situación o a alguien para realizar mis deseos aun sabiendo que no es el momento o que la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de esto es: respeto.

Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso cometí menos errores. Hoy descubrí la humildad.

Cuando me amé de verdad, entendí que mi mente puede perturbarme y decepcionarme. Pero, cuando la coloco al servicio del corazón, se torna una enorme y valiosa aliada. Todo eso es: saber vivir".