Lejos de los grandes lanzamientos de los últimos meses, con nombres de peso como Thelonious Monk, Coltrane o Mingus, ciertas perlas ocultas que se editaron recientemente buscan tímidamente abrirse paso en el mundo del jazz.

Son discos de circulación limitada, aunque muchos de ellos pueden encontrarse en las principales plataformas digitales. No fueron lanzados por grandes sellos multinacionales y tampoco por las discográficas líderes del género, como ECM. Pero vale la pena rastrearlos: sus propuestas musicales, clásicas o de vanguardia, recompensarán a quien lo intente.

Una enumeración arbitraria permite identificar algunos álbumes de artistas italianos que merecen especial atención.

Immaginario Blues, del pianista Juri Dal Dan es un disco elegante, con elementos del blues que sobrevuelan su track list, y con una sólida interacción entre los cuatro músicos que intervienen: Dal Dan en piano, Francesco Bearzatti en saxo, Romano Tedesco en bajo y Alessandro Marsutti en batería. Fue editado por Artesuono y se puede escuchar en las plataformas digitales.

Filippo Cosentino es uno de los guitarristas italianos más respetados de la escena actual. Lanzó recientemente su trabajo Andromeda, con un cuarteto integrado por Ekkehard Wölk en piano, Johannes Fink en bajo y Andrea Marceli en batería. Navega entre la improvisación y cierta connotación soul, amén de guiños a Pat Metheny. Es música original de Cosentino, altamente recomendable.

Flavio Boltro, trompetista, es uno de los músicos italianos que ha trascendido largamente las fronteras de su país. Tocó con Clifford Jordan, Jimmy Cobb, Don Cherry y Dave Liebman, entre muchos otros. Su último trabajo, Spinning, con su BBB trío, lo muestra en un alto nivel. Un aire de libertad le da amplia frescura al disco, que bien puede anclarse en el jazz modal o asomarse al rock con grandes dosis de creatividad. Lo acompañan Mauro Battisti en contrabajo y Mattia Barbieri en batería.

En otro plano, Allison Miller y Carmen Staaf, baterista y pianista de primer nivel, se cruzaron por primera vez para dar forma a Science Fair, una joya que no debe pasar inadvertida, editada por Sunnyside. El grupo que reunieron también es de peso: Ambrose Akinmusire en trompeta, Dayna Stephens en saxo y Matt Penman en bajo. La química del cuarteto encandila. Está en las plataformas digitales.

Más difícil de conseguir es, en cambio, el último trabajo de la excepcional guitarrista Mary Halvorson. Exponente de la vanguardia neoyorquina y ex compañera de ruta de Anthony Braxton –con él vino a la Argentina en una de las primeras ediciones del festival de jazz- Halvorson tiene una versatilidad a toda prueba para integrar grupos de formación y fundamento musical diverso. En esta ocasión se prestó a un dúo con Bill Frisell, guitarrista de raíz totalmente diferente. El disco, Maid with de Flaxen Hair, desgrana standards con extraña belleza.

La lista puede ser interminable, pero citemos el álbum triple del monumental baterista Tyshawn Sorey, Pillars, un proyecto ambicioso de quien acaso sea hoy el número uno en su instrumento. También lo nuevo del guitarrista Dave Allen, The sky above her, con un supergrupo integrado por Jon Irabagon en saxo, Gary Versace en teclados, Drew Gress en bajo y Mark Ferber en batería.