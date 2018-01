L uego de la buena repercusión de La historia de Dios (2016) en que Morgan Freeman indagaba sobre religión y las distintas creencias alrededor del mundo, National Geographic se animó a ir por más. En The History of Us (que podría traducirse como “Nuestra Historia”) el prestigioso actor emprende un largo recorrido para intentar dilucidar la naturaleza del amor, el poder, la rebeldía y la libertad entre otros tópicos fundamentales para el ser humano.

En el primer episodio que se verá el lunes 22 de enero a las 22, el tema es “La libertad”. Qué signifi ca, cómo se obtuvo y para qué sirve este concepto según las distintas culturas es el ambicioso punto de partida del capítulo, en el que Freeman se entrevista con personalidades bien diferentes, pero todas lejanas en kilómetros e historia del arquetipo estadounidense.

Un joven que nació esclavo en un campo de trabajo de Corea del Norte y logró escaparse hacia Norteamérica; la cantante del grupo ruso Pussy Riot que fue enjuiciada y encarcelada bajo el régimen de Putin por transgredir los límites, en una nación que para Occidente no tiene nada de “libre”; una mujer que nació varón en Afganistán y sobrevivió a la guerra, el hambre y la orfandad para sentirse realmente libre al someterse a 18 cirugías que la convirtieron físicamente en como siempre se había sentido por dentro.

Todas son historias de lucha y pérdida, algunas tienen relevancia internacional.

Freeman viajó a Guatemala para conocer a Rigoberta Menchú, la activista política reconocida con un Premio Nobel que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos indígenas en una nación castigada por el hambre y la división entre ricos de clase alta y los numerosos descendientes de mayas que viven allí.

En Louisana, Mississipi, el conductor visita a Albert Woodfox, poseedor del triste récord de haber pasado la mayor cantidad de años encarcelado en confi namiento de la historia: 43. Quizá este sea un ejemplo extremo del destrato al afroamericano en EE.UU. Preso por robo a mano armada, víctima de la desigualdad de oportunidades para los negros en ese país (dramáticamente más terrible en aquellos años ’60-’70) el propio sistema carcelario y los prejuicios sociales enraizados lo terminaron condenando casi de por vida.

En cada caso, la idea de libertad tuvo un origen y signifi cado diferente. A lo largo de sus 6 entregas, The Story of us brinda la chance de conocer a otros referentes sociales como Evo Morales (en “La rebeldía”), en que Freeman busca entender qué es lo que hace que una rebelión tenga éxito. Además del primer presidente indígena de Latinoamérica, tomarán la palabra exiliados, delatores, hackers y líderes de movimientos que buscan cambiar el mundo.

Del otro lado del hemisferio, Bill Clinton hablará sobre lo que signifi ca soportar el peso de ejercer un gran poder global como mandatario de Estados Unidos. Pero además de fi guras prominentes y de alto impacto, también se verá el trabajo de esos anónimos con buenas intenciones, como Joshua Coombes, un peluquero de Londres que inició un movimiento social mundial llamado “DoSomethingForNothing” (“Haz algo por nada”) que tiene como objetivo realizar pequeños buenos actos diarios. En su caso, es ofrecer cortes de cabello gratuitos para los “sin techo”, como una manera de ayudarlos a recuperar su dignidad.

The story of us tiene como premisa mirar hacia adentro de la humanidad tal como existe hoy, cada vez más polarizada económica y culturalmente, y ofrecer cierta esperanza a través de este recorrido de que la “grieta” mundial puede cerrarse, si se encuentra aquello que tenemos en común.