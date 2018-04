El escritor Juan Pablo Bertazza acaba de publicar un libro de poemas que será presentado hoy en la Feria del Libro. La historia comenzó con un viaje, o aún antes, con la idea de ese viaje a Praga que sentía que conocía antes de llegar a partir de los escritos de Franz Kafka. En 2014 finalmente, llegó a la capital checa y se encontró con una ciudad repleta de lugares interesante para recorrer tanto como Londres o París. Había planificado quedarse pocos días. "Un error, y como no quería volverme, lo único que se me ocurrió hacer, ya en el avión de vuelta a Buenos Aires, fue ponerme a escribir una serie de poemas sobre Praga. Ahí fue tomando forma este libro que se llama La revolución de terciopelo", dice a BAE Negocios el escritor.

Bertazza estaba haciendo entonces un programa en el que entrevistaba a varios escritores, y había aprovechado un viaje a París para hacer la ruta de Julio Cortázar. "Se me ocurrió entonces hacer lo mismo con Kafka pero como no conocía a nadie aún en Praga cuando volví a Buenos Aires me comuniqué con la embajada checa en Argentina para que me contactaran con alguien que pudiera hablarme de Kafka y así incluirlo en el programa. Esa persona era Radka Navarová, que además de ser hoy mi profesora de checo, me tradujo mis poemas a ese idioma". El germen estaba en pleno desarrollo.

Al año siguiente volvió a Praga y Radka lo invitó a leer algunos poemas que había escrito en el Museo de la Literatura Nacional de Praga. "Mientras leía los poemas me imaginaba una eventual publicación y se me ocurrió que a los poemas les vendría bárbaro una serie de ilustraciones teniendo en cuenta que se trata de una ciudad tan fotogénica". La idea quedó allí anidando. Por la tarde tenía previsto asistir a un concierto de música clásica en la basílica de San Jorge, dentro del Castillo de Praga. "Me senté y justo cuando empezaba a relajarme un poco disfrutando de ese silencio denso y absoluto que antecede a la música, escucho un ruido tremendo de una computadora cayéndose al piso", cuenta. La protagonista del incidente era una chica taiwanesa que se puso colorada. Pasado ese momento y comenzado el concierto, la joven saca una pequeña libreta y empieza a dibujar la basílica. "Lo que podía ver me encantaba pero teniendo en cuenta lo que acababa de pensar sobre las ilustraciones una vez que terminó el concierto fui corriendo desesperado a contarle que estaba escribiendo un libro de poesía sobre Praga y que quería que ella hiciera las ilustraciones. Se me quedó mirando, me dijo que estaba loco pero me dio su mail. Otra vez, de vuelta en Buenos Aires, logré convencerla y, de a poco, me fue mandando todas las ilustraciones que aparecen en este libro", relata.

El vínculo con Praga se fue extendiendo desde todos los ángulos. El escritor se enteró de que la Unesco otorgaba una beca con dos meses de estadía para darle forma a un libro. Se presentó y ganó y regresó a la ciudad durante los meses de julio y agosto del año pasado. Las coincidencias "mágicas" volvieron a aparecer: solo con el dato de una editorial que funcionaba en una especie de café literario se propuse tratar de publicar ese libro de poesía que ya tenía terminado, con ilustraciones y todo. "Tenía el nombre del lugar y la dirección anotados pero una de las primeras noches que estaba en el centro histórico me meto en un bar a tomar una cerveza (es cierto que la cerveza checa es la más rica del mundo) y de a poco me voy dando cuenta de que el lugar está lleno de libros y de fotos de escritores. Sin saberlo me había metido en ese bar literario/editorial", se entusiasma volviendo a ese momento.

Bertazza preguntó por el dueño, que estaba a punto de llegary encontró el primer obstáculo: no hablaba ni una palabra de inglés y el escritor y poeta todavía no sabía lo suficiente de checo como para hacerse entender. "Con señales, extraños gestos y un verdadero diálogo para sordos, logré que el tipo fuera a buscar su agenda para darme una reunión a los dos días. Volví entonces con una amiga traductora, le dije que tenía ganas de publicar el libro en su editorial, se lo mandé por mail y al día siguiente me responde que sí, que le había encantado, pero que quería presentarlo antes de que yo volviera a Buenos Aires. Así, en menos de dos meses, fue que publiqué ese libro de poemas e ilustraciones en Praga", cuenta Bertazza café de por medio, a la vuelta a Agentina consiguió editorial.

"La única diferencia entre las dos ediciones es el título. La revolución de terciopelo forma parte de una trilogía poética que empecé con La revolución tranquila, que es el proceso de secularización y revalorización de la cultura francófona que tuvo lugar en Quebec (Canadá) y que la idea es terminar con La revolución de los claveles de Lisboa. Si bien se trata de tres eventos históricos muy distintos creo que tienen en común que fueron relativamente pacíficos y que en todos tuvo un papel preponderante la cultura, ya sea los libros como también la música que fue clave", reconstruye.

"Aunque podría haber elegido otro género para hablar sobre Praga (de hecho el libro que escribí durante la beca, y que acabo de terminar, es una novela que trata sobre todo del trabajo de los guías turísticos en la capital checa) la poesía siempre permite una cierta transversalidad que no te da ningún otro género. La poesía para mí es la condensación absoluta de la literatura, la materia prima de la expresión, el más alto voltaje de la palabra".





La revolución de terciopelo

Autor: Juan Pablo Bertazza

Ilustrador: Pei-Hsin Chen

Precio: $300

Editorial: EDULP