Al menos 3 millones de personas dejaron de usar el subterráneo y el premetro en comparación con Agosto del 2018. La estadística, surge de la página Web del Gobierno de la Ciudad, Estadísticas y Censos. El informe refleja que en Agosto del año pasado el total de pasajeros fue de 32.762.278, mientras que en agosto del corriente la cifra disminuyó a 29.709.979 usuarios. Dejando como evidencia a 3 millones de pasajeros menos que el año pasado.

"La disminución de usuarios se debe a 3 cuestiones. En primer lugar mermó la actividad económica, es decir si la fábrica donde trabajas cerró, no vas más a trabajar, en consecuencia es un pasajero menos. Esto multiplicalo por miles de personas. En segundo término está creciendo desde hace un tiempo hasta acá un importante número de pasajeros que eligen tirar el molinete para atrás, yo lo veo, esto genera que no haya registro de abono, y por último, las personas que antes tomaban un subte por 10 cuadras, ahora las caminan o también eligen el uso de la bicicleta", reflexiona Roberto Pianelli, Secretario General de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro.

Cabe recordar que el pasaje de subte tenía en 2018 un costo de $12,50, mientras que el Premetro $4. En contrapartida, hoy tomar un subte en la Ciudad de Buenos Aires tiene un costo de $19, y el Premetro $7.

Por otro lado y desde la Gerencia de Comunicaciones de Metrovías le aseguraron a este diario, en relación a la merma del boleto pago que, "La mayor razón de la baja en los usuarios pagos del subte se debe a la baja de la actividad económica, tal como sucedió en el servicio de colectivos, o el consumo de naftas. En el caso de los trenes, se registra un incremento de pasajeros ya que en los primeros 7 meses de 2018 tuvieron muchas interrupciones en su servicio, lo que

decretó que la cifra de pasajeros del año pasado fuera muy inferior a lo habitual".

Desde este departamento también aseguraron que son varios las causas que pueden incidir en estas curvas de altas y bajas de pasajeros en el subte. "Por caso, uno de estos factores, está vinculada con el comportamiento de los usuarios que suelen modificar sus usos y consumos en materia del transporte público. Por ejemplo, la reciente prolongación de la Línea E, que ahora llega hasta Retiro, es un caso de modificación donde algunos usuarios que hasta hace poco utilizaban la Línea C y/o la Línea B, ahora se pasaron a la E para llegar a esa zona de la Ciudad"

Desde SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado), quien tiene a su cargo el desarrollo, como la expansión del subte en la Ciudad, le confiaron a este diario que la posibilidad de implementar controladores en las estaciones para saber si los usuarios abonaron o no su pasaje es alta. En relación a la baja de pasajeros, la empresa sostiene, que suele darse cuando se aumenta el boleto, y que al final de la película, los números de los pasajeros aumenta. "Otro de los motivos de la baja y creo es el principal, corresponde a la caída de la actividad económica que vive el país, esto es innegable, de lo que estamos seguros es que la caída no se da por un empeoramiento del servicio" aseguró un alto directivo.

Asbesto vs trabajadores:

En relación a la contaminación que produce el asbesto y sus consecuencias en la red de Subterráneos, Pianelli manifestó, "A la fecha hay 11 personas de la empresa que presentan placas pleurales, no hay riesgo de muerte, pero está relacionado con el asbesto. En cuanto a las patologías de Asbestosis y cáncer de pulmón, enfermedades que se desprenden por el manejo de estos minerales, no hay por el momento. No descarto que a futuro puedan haber casos. Por otro lado estamos exigiendo que se compren unidades nuevas para reemplazar los coches con amianto que hoy existen en todas las líneas, ya que la manipulación y venta de este material está prohibido en Argentina desde el año 2000.