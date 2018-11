Jon Aristegui es un prestigioso biólogo que vive en París. La muerte de su padre lo obliga a retornar al hogar familiar, un paradisíaco y tranquilo pueblo pesquero en la provincia de Vizcaya. Pero la belleza de esa región, generosamente retratada a lo largo de toda la serie gracias a planos imponentes, contrasta con el infierno al que Jon regresa.

El inicio del primer episodio de "Presunto culpable", estrenado el 5 de noviembre por Atresmedia, muestra cómo hace 6 años Jon decide abandonar su lugar de origen, atormentado por la acusaciones de un asesinato que han llegado a un punto insostenible de agresiones hacia él y su familia. Para protegerlos y protegerse, huye. Pero al volver, deberá enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a un misterio que nunca se resolvió: la desaparición de su novia, Anne.

Lo peor de todo quizá sea la hostilidad de sus vecinos e incluso su propia familia, que lo siguen culpando. La disputa por la herencia sólo empeorará las cosas y Jon revivirá momentos dolorosos mientras busca llegar a la verdad de todo. Para hablar de esta nueva ficción española -cuyos 7 primeros capítulos, de trece, ya están disponibles en Flow y Canal 1 de Cablevisión HD- su protagonista, Miguel Ángel Muñoz, habló con BAE Negocios desde Madrid.

Uno de los escenarios, San Juan de Gaztelugatxe, fue Rocadragón en la séptima temporada de Game of Thrones

"Estamos súper contentos con los resultados hasta ahora, la audiencia en España respondió muy bien" comienza la charla Muñoz, consciente de que la producción audiovisual en su país adquirió un nivel inédito y de éxito internacional, por eso también la competencia más dura. Al respecto, el actor indica que "confiamos en que es una gran apuesta, hay un enorme presupuesto y eso se ve en los escenarios. El 70% de las escenas están rodadas en exteriores, en los lugares más lindos del País Vasco. Hay una calidad de película, hemos filmado en bloques de cuatro capítulos para amortizar los costos de producción, y haciendo dos o tres secuencias al día porque al norte de España en invierno las condiciones no son muy favorables, pero valían la pena. Los paisajes son un protagonista más de este thriller de investigación".

¿Cómo compuso a su personaje, un hombre que sufre todo el tiempo? "Fue un enorme desafío" cuenta Muñoz. "En 2006 trabajé en la serie `El síndrome de Ulises` por Antena 3, en la que yo siempre lo pasaba mal, pero era una tragicomedia, entonces lo divertido era justamente eso. Pero yo cada día me iba a mi casa hecho polvo por todas las calamidades que le pasaban a mi personaje. Y de repente aquí me pasa algo similar, pero elevado a la centésima potencia porque todo lo que le sucede a Jon, hasta los recuerdos, son dolorosos, no se habla con sus amigos ni con la gente del pueblo. Para que no me pase lo mismo que antes, en cada fin de jornada organizaba una reunión con los técnicos y mis compañeros, para relajarnos".

Acerca de la siempre efectiva trama dramática familiar, el español considera que "el espectador siente cercanas estas cosas. Hay una chica que desaparece, y en España lamentablemente tuvimos muchos casos así, y eso te mantiene en vilo, te angustia. Es algo que todos podemos reconocer. A la vez, hay un enfrentamiento entre dos familias, una de clase alta y poderosa y otra más popular. Eso atrae mucho".

Sobre Argentina en particular, Muñoz manifiesta que "me hace mucha ilusión que se estrene. Admiro mucho la cultura argentina, tengo muchos amigos de allá que viven acá, y tiene grandes maestros. La primera vez que fui a una escuela de actuación fue a la de Juan Carlos Corazza -vive en España desde 1990- y somos grandes amigos". Además Argentina me cambió la vida, fui hace años a Buenos Aires a un retiro que me hizo muy bien".