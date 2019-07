El 25 de julio es un día festivo en Puerto Rico. Se recuerda la llegada de las tropas estadounidenses en 1898 y la proclamación de la Constitución por parte del gobernador Luis Muñoz Marín en 1952. Ese día se se izó por primera vez en San Juan la bandera de Puerto Rico. Esa bandera, 67 años después, flameó en movilizaciones multitudinarias para celebrar la renuncia del gobernador Ricardo Roselló. Otra proclamación, la de la libertad de pensamiento y el rechazo a la discriminación. Y también la corrupción. Si bien el escándalo quedó focalizado en los chats, tienen el trasfondo de sospechas de corrupción y de mala gestión durante el desastre del Huracán María.

Los gremios empujaron las movilizaciones con denuncias de corrupción

Las movilizaciones estuvieron motorizadas por sectores de trabajadores. "Asumimos nuestra responsabilidad histórica de exigir la renuncia del gobernador por el saqueo de los bienes públicos", aseguró en una de ellas el vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Edwin Morales Laboy.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego y otros grupos sindicales también salieron a la calle para exigir la dimisión de Roselló después de que el Centro de Periodismo Investigativo filtrara 889 páginas de chats de Telegram entre funcionarios del gobierno, las cuales contienen expresiones sexistas, ofensivas y homófobas.

Los mensajes -que habrían sido enviados entre finales de 2018 y el pasado 20 de enero- también incluyen estrategias de comunicación. El contenido provocó primero la dimisión del secretario de Estado, Luis G. Rivera, y del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y representante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, que se burlaba de la orientación sexual del cantante Ricky Martin.

Previamente habían detenido a la exsecretaria del Departamento de Educación Julia Keleher, a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y al presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer. Serían los pasos previos a la continuidad de las manifestaciones, la irrupción decisiva de ídolos populares como el propio Martine, Residente y Bud Bunny y finalmente, el anuncio de la dimisión de Roselló.

El estatus de la isla

La isla de Puerto Rico pasó a pertenecer a los Estados Unidos de América después de la campaña de 1898, cuando España perdió sus últimos territorios de ultramar. Washington se lo arrebató por la fuerza a Madrid durante la guerra hispano-estadounidense, que duró más de tres meses. La ínsula fue uno de los trofeos de EE.UU. junto a Cuba, Guam y Filipinas. A partir de entonces, Filipinas y Cuba se hicieron con la independencia, mientras Guam y Puerto Rico siguen siendo territorios de Washington. El caso boricua es muy emblemático, porque hasta hoy el problema de su destino político sigue estando vigente.

Actualmente, los puertorriqueños no pueden votar por el Congreso ni están representados plenamente en él: solo tienen un delegado ùel Comisionado Residente de Puerto Ricoù que no tiene derecho a voto. Los residentes de la isla tampoco participan en las presidenciales, pero sí pueden servir en el Ejército de EE.UU.

Esto quiere decir que los boricuas defienden la nación estadounidense, pero carecen de una representación acorde. Es bastante extraño que los puertorriqueños sean ciudadanos de EE.UU. "no todos lo saben, incluso en el país, pero es así de acuerdo con el Acta Jones de 1917", pero no tienen voz en el poder legislativo de la nación. En esencia, Puerto Rico constituye un estado no incorporado a EE.UU. y efectivamente se enfrenta a tres opciones. Quizá la más popular es la adhesión de la isla a Estados Unidos como un nuevo estado "sería el 51 estado federado de la nación".

La cuestión del futuro político de la isla se ha planteado en varias ocasiones en forma de plebiscitos. En total, ha habido cinco referéndums, que se celebraron en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017. En las tres primeras consultas, los boricuas optaron por mantener el estatus de Estado Libre Asociado, pero en 2012 la mayoría ùel 61%ù votó por la anexión a Estados Unidos; la participación en este último rondó el 78%.

En el plebiscito de 2017, la adhesión a EE.UU. consiguió una victoria abrumadora, con el 97% de los votantes apoyando la opción. Sin embargo, la participación fue muy baja, un 23%. Algunos presidentes estadounidenses favorecieron abiertamente la incorporación de Puerto Rico. Sin embargo, el proceso no ha avanzado ni un ápice desde entonces.

¿Por qué Estados Unidos no deja entrar a Puerto Rico?

Hay varias razones por las que Washington no quiere recibir a Puerto Rico como su estado número 51. Una de ellas es que la solicitud de admisión nunca ha recibido el apoyo de la mayoría absoluta del pueblo de Puerto Rico, relató en una entrevista con Sputnik Carlos Ramos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Puerto Rico.

La Fortaleza, residencia y despacho del gobernador que ahora está en recambio

Según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Ramos, consultado por Sputnik s, el Gobierno de Estados Unidos y grandes sectores de la sociedad norteamericana no aceptan y no aceptarán a un país como Puerto Rico como estado de EE.UU., porque muchos de ellos todavía ven a Puerto Rico "por razón de su condición territorial y colonial" como un país distinto al suyo, lo cual es correcto, subrayó.

El 25 de julio es el Día de la Constitución y, ahora, de la protesta

Se escuchan voces a favor de la adhesión a Estados Unidos pero, en su conjunto, EE.UU. y Puerto Rico son países distintos cultural y sociológicamente, continuó. Por circunstancias históricas que comenzaron con la guerra de 1898, los boricuas están vinculados con Estados Unidos. " Washington no está dispuesto a admitir como un estado a un país a menos que EE.UU. decida dejar de ser una sola nación y se convierta en un estado plurinacional", dijo.