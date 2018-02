Cine

Hugo del Carril

Durante todo febrero Av. Figueroa Alcorta 3415 MALBA Cine Entrada $60 Más allá de haber sido un gran cantante y un buen actor, más allá de haber sido un ícono peronista, Hugo del Carril fue uno de los más grandes realizadores cinematográficos de Argentina. El uso de los superlativos no es exagerado: no sólo es el autor de la que muchos consideran la mejor película argentina, el melodrama Más allá del olvido, sino que su obra demuestra que ese filme no fue una casualidad. Del Carril tenía, sobre todo, una gran debilidad por el melodrama, incluso cuando sus películas parecían volcarse a cierto didacticismo social o declamativo, como en su debut en el largometraje Las aguas bajan turbias.

Porque lo que más le interesaba al autor era la pintura de personajes que, aún cuando al final lo perdieran todo, intentaban romper el lugar en el que están condenados a permanecer. Esa rebeldía, de todos modos, no es lo que hace de su obra algo único sino el manejo inigualable de la puesta en escena. La retrospectiva del MALBA es, por primera vez, la exhibición de su obra completa, incluyendo la rareza de un filme de animación checo (del gran Karel Zeman) que compró para doblar en Argentina y distribuir en pantallas, la aventura Un viaje a la prehistoria, además de algunas de sus mejores interpretaciones para otros realizadores (como La piel de Zapa, adaptación del gran relato fantástico de Balzac). Así que se verán, en su mayoría en copias de 35 mm, Más allá del olvido, La quintrala, La calesita, Amorina, Yo maté a Facundo, Surcos de sangre, Las aguas bajan turbias, Culpable y varias más. No se pierda el cine de don Hugo.

Teatro

Terrenal: pequeño misterio ácrata Hoy y mañana a las 21, el domingo a las 20 Av. Roque Sáenz Peña 943 Teatro del Pueblo Entradas $320 Vuelve esta obra, versión conurbana -dice su autor, el maestro Mauricio Kartun- del mito de Caín y Abel, contado con humor, sí, pero también con rigor filosó- fico y precisión política. Una puesta que se ha convertido, ya, en un clásico del teatro argentino contemporáneo. Hay que verla.

Música

Él mató a un policía motorizado Mañana desde las 19 Sarmiento 3131 Ciudad Cultural Konex Entradas $300 Ya no es una “banda a descubrir” (aunque muchos todavía tienen que escucharla) sino uno de los grupos de rock más importantes de la escena argentina contemporánea. Potentes, a veces minimalistas, vienen presentando su último trabajo, La síntesis O’Konor y, este sábado, el nuevo corte, Ahora imagino cosas. Excelentes músicos con la desfachatez que necesita el rock, más un repertorio único. Qué más se puede pedir.

Benjamin Biolay

Mañana a las 20 Caffarena 1 Usina del Arte Gratis Biolay es un gran artista y tiene un trabajo nuevo llamado Volver que presenta -con más de su repertorio- gratis en la Usina del Arte, una oportunidad única. Lo que implica que hay que ir temprano a por las entradas (el auditorio es hermoso pero no demasiado grande). Va a escuchar a un intérprete exquisito. De paso, también tocan Emmanuel Horvilleur y Rosario Ortega, como para completar una fiesta en la Usina, cada día más linda.