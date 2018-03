Cine

Masaki Kobayashi

Hasta el 2 de noviembre

Corrientes 1530

Sala Leopoldo Lugones

Entrada $40

Con la colaboración de la Embajada de Japón, la Sala Lugones presenta un ciclo de películas del realizador nipón Masaki Kobayashi. Primero, dos datos: no va la magistral y excesiva La condición humana, que la sala presentó íntegra en 2000. Sí algunos otros clásicos conocidos por aquí como Harakiri y, sobre todo, la producción fantástica Kwaidan, dos películas más que notables. Pero ahora viene lo bueno: la mayoría de lo que se presenta es inédito y mucho es en 35 mm (todavía el formato más nítido para el cine). Kobayashi es quizás uno de los realizadores más políticos de la segunda posguerra, y un gran crítico del “milagro japonés”. Un poco como su contemporáneo Imamura, aunque en el caso del realizador de La Anguila hay una ironía y un humor negro que en general están ausentes en el caso de Kobayashi. Aunque en general transita por los carriles del melodrama, el estilo es más moderno, más cercano al neorrealismo y la nouvelle vague a la hora de abordar condiciones sociales que al lirismo (que no falta tampoco, aunque no abunde). El director realmente veía la corrupción -de un modo de ser, además de la material- detrás de supuesto renacimiento económico. Entre las películas que van en el ciclo, además de las mencionadas, habría que recomendarlas todas, pero algunas tienen algo especial. Ejemplo, La habitación de paredes gruesas, sobre soldados presos por delitos de lesa humanidad tras el fi nal de la Guerra del Pacífi co, un fi lme durísimo. O Te compraré, que muestra los negocios con los jugadores de la liga japonesa de baseball. O, por qué no, Río Negro, sobre la corrupción alrededor de las bases estadounidenses instaladas en Japón. Hay más y todo es muy bueno. Días y horarios, en complejoteatral.gob.ar.

Fotografía

Robert Capa en color

En la Casa del Bicentenario (Riobamba 985) puede verse hasta enero una muestra extraordinaria: las fotografías que el gran Robert Capa tomó en colores desde 1941, poco conocidas. Sabemos de su extraordinario trabajo en blanco y negro, especialmente como corresponsal de guerra. Sabemos de su lente precisa, a veces hasta el dolor. Pero no es tan conocido su trabajo en colores, que tiene otra dimensión y la misma maestría. Puro arte de parte de uno de los grandes testigos del siglo XX.

Teatro

FIBA

Hoy y mañana, varios horarios y sedes

Entradas desde $100

El 21 termina nomás el Festival Internacional de Buenos Aires, el gigantesco evento teatral bianual que congrega lo más interesante de la escena internacional. En estos días que quedan, tiene la famosa obra de doce horas, la adaptación de la novela de Roberto Bolaño, 2666 por Julien Gosselin, o un Shakespeare extraño en el Cervantes, o performances varias. La programación, en festivales.buenosaires.gob.ar.

Música

Sepultura

Hoy desde las 19 Santa Fe 4389

Groove

Entradas desde $720

Una verdadera institución de la música hardcore desde los ‘90, y una visita frecuente -y bienvenida- a Buenos Aires. En esta ocasión no sólo presentan su último álbum Machine Messiah sino también una selección de temas clásicos. Si no los conoce, le aseguramos que son muy buenos músicos, con potencia y letras poderosas. Gran visita.

Julian Casablancas and The Voidz

Mañana a las 21

Federico Lacroze 3455

Teatro Vorterix

Entradas desde $1.550

El líder de The Strokes tiene su formación paralela y viene a presentar su álbum Take me in your army. Y, por supuesto, mucho más. Un músico excepcional que rompe las fronteras del rock, y uno de los creadores más interesantes de los últimos años.

Un perfecto viaje de regreso al universo de Roddenberry

Leonardo M. D’Espósito

Star Trek -bueno, Viaje a las Estrellas, si lo desea- es un mito gigantesco para más de una generación. Por eso es que cada película o serie dentro de ese universo es esperado con ansias y con miedo por la decepción más que posible. Pues bien, Discovery va a dejar contentos a todos los fanáticos y -si se animan, algo que realmente debería pasar- quizás traiga nuevos conversos a este mundo donde una Federación Galáctica multiétnica y multiplanetaria explora el Universo y busca la paz. Aquí hay una nave con conflictos, una heroína que está aprendiendo las sutilezas del liderazgo, una nave misteriosa y los klingon con ganas de pasar a cada humano que aparezca a mejor -o peor, cada uno sabevida. El despliegue visual está a la altura de las ambiciones de la trama y los actores logran darle humanidad a sus criaturas. La aventura estalla en todas partes, pero no es todo “puro efecto” sino puras relaciones. Está disponible en Netflix.

Para disfrutar algo más que otra película de “superhéroes protagonizada por una chica”

Uno puede tildar de “feminista” a este filme que narra el origen de la Mujer Maravilla, una de las superheroí- nas más grandes del universo del cómic. Pero en realidad nunca subraya la condición femenina del personaje sino que la deja ser y actuar, sentir y luchar de acuerdo con un mandato moral. Y, además, sin dejar de lado la belleza de la historieta, tampoco subraya el erotismo sino la pura aventura, divertida y dinámica. Un filme más original de lo que parece.