Cine

Stephen Frears

Hasta el domingo

Sarmiento y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $40

Entre los directores más importantes desde los ‘80 aparece el realizador británico Stephen Frears. “Importante” no sólo por la calidad de su obra (casi no tiene películas malas) sino además porque está un poco aparte del cine británico más tradicional, lastrado por una ré- mora teatral que oscila entre el hiperrealismo y el decorado de época. Frears, más infl uido por Hollywood y mucho más libre, ha creado una serie de películas que combinan el humor con el drama de un modo inteligente. No deja de pintar panoramas sociales -otra característica importante del cine británico-, pero en general opta por las herramientas de los géneros para comunicarse con el espectador. Salvo la ciencia fi cción (y eso con dudas, depende de cómo cataloguemos Mary Reilly), no dejó ninguno por utilizar. El ciclo que culmina este fi n de semana en el Cultural incluye cinco de sus películas más representativas y exitosas. Ropa limpia, negocios sucios, que permitió al mundo conocer a Daniel Day-Lewis, es una gran fábula sobre la discriminación narrada con humor y ternura. Susurros en tus oídos, donde sobresalen Gary Oldman y Alfred Molina, es la historia del dramaturgo Joe Orton en clave de melodrama contemporáneo. Relaciones peligrosas fue un enorme éxito, una de las mejores -no la mejor, por ciertoadaptaciones de la célebre novela epistolar de Choderlos de Laclos, con John Malkovich y Glenn Close en un duelo impresionante. Ambiciones prohibidas es un gran policial negro, también con trío actoral poderoso (Angelica Huston, John Cusack y una increíble Annette Bening) que también combina el humor negro con la tragedia. Y Alta fi delidad es una de las mejores comedias de los últimos veinte años, una mirada sobre el lugar común masculino y la combinación de fanatismo con inmadurez. Todas tienen chispa, todas dejan una sonrisa y todas incluyen grandes escenas. Días y horarios, en elculturalsanmartin.org.

Arte

Miró: la experiencia de mirar

Hasta fi nales de febrero, en el Museo Nacional de Bellas Artes presenta una selección curadísima de obras de Joan Miró procedentes del Museo Reina Sofía. La exhibición incluye cuadros y esculturas en un diálogo bello y notable. Más allá de que la entrada es libre y gratuita, esta selección de trabajos de las últimas décadas de su obra es un auténtico estallido de colores y formas que debe conocerse. Ideal para ir en familia.

Teatro

Inconcebible

Mañana a las 23

Sarandí 760

Teatro del Artefacto

Entradas $200

Una pareja joven ante la imposibilidad de tener hijos. Con enorme delicadeza, esta realidad se transforma en una obra de teatro que utiliza el tema para cuestionar otras cosas. Una mirada muy empática y pudorosa sobre la propia necesidad de trascendencia.

Música

Hoy a las 21

Marcelino Freyre s/n

Crobar

Entradas desde $335

Una histórica del pop y el rock español, nacida en el punk, transformada en ícono pop y hoy una autora de presencia y fuerza muy personales. Extraordinaria cantante y compositora, absolutamente personal, se presenta hoy para los afortunados que la conocen y los más afortunados que van a descubrirla. Imperdible.

Sergio Galleguillo

Mañana a las 21

Corrientes 860

Teatro Ópera

Entradas desde $350

Extraordinario representante del folclore argentino, Galleguillo llega al Ópera para desgranar un repertorio inoxidable con una voz excelente. ¿Muchos adjetivos a favor? Es que se los merece, y queremos convencerlos de darse una vuelta por el teatro. Vale la pena.

Un thriller de suspenso con trasfondo de inmigración

Leonardo M. D’Espósito

ldesposiot@diariobae.com

Uno recuerda a Giuseppe Tornatore por Cinema Paradiso, por eso es extraño encontrar entre sus trabajos este exitoso filme de suspenso -que en algún momento es casi una película de terror- que tiene los problemas migratorios de Europa como uno de sus disparadores. Hay una mujer ucraniana que llega al norte de Italia en busca de una hija que le ha sido arrebatada. Y entra como niñera al servicio de una pareja que, probablemente, haya adoptado a esa chica. Lo que sigue son las tensiones entre cordura y locura, la ambigua sensación de que se está ante la verdad y la mentira al mismo tiempo, y la sensación constante de peligro. Lo interesante es que, a diferencia de aquella película que todos recuerdan, diseñada para agradar a masas globales, aquí no hay concesiones, y el melodrama desatado de impone sin ningún prejuicio. Anduvo bien en cines, pero hace ya demasiado tiempo. Disponible en Qubit.TV.

Un extraordinario diseño de animación para la narración de un cuento sobre la infancia

Boy and the world es una producción brasileña realizada por Ale Abreu que utiliza una estilización perfecta de los dibujos infantiles. El cuento es el de Cuca, un niño que viaja a la ciudad y se enfrenta -lo dice el título- con el mundo. Pero es un mundo colorido, emotivo, donde lo cotidiano se vuelve fuente de descubrimiento y asombro. La complementación entre el diseño y la narración es notable y permite retratar de manera muy precisa la experiencia de la infancia. Para ver en familia.