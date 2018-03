Cine

Alberto Sordi

asta fines de noviembre

Av. Figueroa Alcorta 2280

Auditorio Aamnba

Entrada $60

El Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes presenta durante todos los fines de semana de noviembre un ciclo dedicado al genio cómico de Alberto Sordi, uno de los grandes rostros de la pantalla italiana. Con la colaboración de la Embajada de Italia y el Instituto de Cultura de ese país, se presenta este ciclo de ocho películas, siete comedias y un drama, que muestran por qué resultó genial. Sordi pertenece a la generación que, saliendo del neorrealismo, cimentó la commedia all’italiana, un género que procedía de la antigua tradición burlesca y bufa de Italia e incorporaba los comentarios sociales y la mirada aguda sobre eso que implicó el “milagro” de la segunda posguerra. Sordi creó un personaje que combinaba al galán con el pícaro, al desesperado con el ambicioso. En algunas películas del ciclo -Il vedovo, Il marito o Racconti d’estate- aparece siempre como un hombre que seduce mujeres pero que termina sojuzgado por ellas, aunque detrás de esa dominación siempre aparece el dinero. Hay otras películas donde la picaresca tiene su costado de ternura, como en Bravissimo, donde interpreta a un pobre profesor de música que descubre que un niño abandonado tiene una voz extraordinaria y pasa de querer explotarlo a ser casi su padre. O Accade al penitenziario, filme que tiene un duelo de comedia con Aldo Fabrizi y, desde lo có- mico, cuestiona las paradojas de una sociedad pintando una especie de utopía carcelaria. En el programa, también aparece un drama, Detenuto in attesa di giudizio, donde un hombre totalmente inocente cae en la kafkiana red burocrática de las cárceles de su país. Un retrato perfecto de un gran artista. Días y horarios, en bellasartes.gob.ar.

Festival Asterisco

Hay muchísimos festivales de cine en Argentina, pero el Asterisco es especial, el único sobre la temática LGTBIQ realizado por aquí. Y resulta que, además de visibilizar lo que no queremos ver, tiene curadores de excelencia que programan buenas películas. Hay de todo, de varios países y épocas (atención a los clásicos, por ejemplo, que son geniales) y el panorama es adecuadamente excitante. Déjese llevar: la programación está en festivalasterisco.gob.ar.

Teatro

La madre del desierto

De jueves a domingo a las 21

Libertado 815

Teatro Nacional Cervantes

Entrada $120

A partir de la relectura del mito de la Difunta Correa, el dramaturgo Nacho Bertolone construye otra cosa que desarma la tradición para encontrarle su verdadera esencia. Una puesta notable y curiosa para el Cervantes.

Música

Gershwin, el hombre que amamos

Hoy a las 21

Marcelo T. de Alvear 1125

Teatro Coliseo

Entradas desde $400

El enorme pianista Jorge Navarro vuelve con su compinche ex Les Luthiers, ex La Banda Elástica con su espectáculo dedicado al genio de George Gershwin. No sólo está garantizada la excelente escucha sino también -sobre todo- el buen humor y el juego constante dentro y fuera del jazz. Si decimos “para todo público” lo decimos totalmente en serio.

Monsters of Rock

Mañana desde las 15

La Salle 4365

Tecnópolis

Entradas desde $1.500

Los fanáticos del metal tienen este fin de semana uno de esos eventos de los que uno se acuerda siempre. Cierra Megadeth, formación -disculpen el término- “señera” del género, pero tienen también un seleccionado integrado por Anthrax y los históricos argentinos de Rata Blanca. Hay de todo y para todos los que desean ese rock que suena alto y rá- pido. Aclaremos algo de entrada: también saben de música. Preparen los cuernitos.