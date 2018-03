Cine

Que parezca un accidente

ábados de noviembre a las 22

Sarmiento y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $50

Este ciclo de películas de mafia se ha desarrollado a lo largo de casi todo el año en el Cultural, con películas absolutamente clásicas y conocidas que valía la pena ver en pantalla grande, como la trilogía de El Padrino o Buenos Muchachos. Pero este mes es especial porque hay tres filmes orientales que merecen verse por múltiples razones. La única que tuvo estreno comercial en Argentina, de todas ellas, es Brother, de Takeshi Kitano, en su única incursión en Estados Unidos aunque sin dejar de lado ese estilo tan suyo de mezclar el humor absurdo y con sordina con la violencia a veces extrema. Pero Kitano es, además, un humanista y tiene en la mira las emociones y las relaciones entre los personajes. Las otras dos no tuvieron salida en nuestras salas (así andamos) y sí pasaron por varios festivales y muestras, y dado que van una sola vez cada una, hay que ir sí o sí. Una de ellas es Infernal Affairs, una película extraordinaria donde un policía de Hong Kong se infiltra en la mafia y un miembro de la mafia se infi ltra en la policía. Si la trama le suena es porque Los Infiltrados, el filme que terminó dándole el Oscar muchas veces merecido a Martin Scorsese, es una remake de esta película, que es -lamentamos decirlo- bastante mejor que la versión americana, que también tiene su mérito. Hay grandes secuencias y es mucho más emotiva. La tercera en la lista -primera en proyección, va este sábado, no se la pierda por nada- es una joya del maestro Johnny To llamada Election, que cuenta el proceso de elección del líder de una triada. Es una película notable no sólo por su tremenda precisión narrativa sino por cómo To logra combinar el virtuosismo técnico con una crueldad seca. Es uno de los pocos cineastas del mundo que hace lo que quiere y siempre le sale bien. Si quiere ser feliz, vea las tres, la entrada es barata y las salas son buenísimas.

Todo tendría sentido si no existiera la muerte

Hoy, mañana y el domingo a las 20

Sarmiento y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $130

Esta obra de Mariano Tenconi Blanco narra algo que podría ser una tragedia: a fi nes de los ‘80, una mujer está muriendo de leucemia, pero no se irá de la vida sin fi lmar una película porno. Hay humor y hay tristeza, pero también hay otra cosa humana y cálida que hace de esta obra de lo mejor de la cartelera.

Música

Personal Fest

Casi una tradición, a esta altura, el Personal Fest se desarrolla en dos días en el Club Ciudad de Buenos Aires (Libertador 7500, las entradas son de $700 por cada día o $1.000 los dos). Jack Johnson, Fat Boy Slim, Los Fabulosos Cadillacs, PJ Harvey, Paramore, y lo mejor de aquí y de allá en rock y pop en tres escenarios. La cosa arranca a eso de las 13 y sigue hasta que deje de vibrar la última guitarra.

Lali Espósito

Hoy a las 21

Bouchard 465

Estadio Luna Park

Entradas desde $340

Y sí, pueden decir lo que quieran de los fenómenos pop pero algo tienen y el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Probablemente pase con Lali Espósito, que es sobre todo una gran intérprete. Sí, sí, ya sabemos, lleno de adolescentes. Pero si tiene voluntad para filtrar un poco la cuestión, va a ver -y escuchar- algo interesante.

A Troilo con amor

Mañana a las 22

Marcelo T. de Alvear 1125

Teatro Coliseo

Entradas desde $245

Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, dos próceres del tango, presentan un espectáculo basado en la obra de Aníbal Troilo. Todo lo que Pichuco le dio a la música de Buenos Aires -y del mundo- de la mano de dos grandes intérpretes.