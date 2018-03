Cine

Una segunda oportunidad

Hasta el domingo 19

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $40

Una de las misiones de una sala como la Lugones, además de permitirnos descubrir mucho del cine universal que desconocemos, es darle otra oportunidad a películas notables que no han tenido la suerte que debieran en las pantallas de estreno. El ciclo que culmina este fi n de semana implicaba justamente eso: poder ver en pantalla grande, como corresponde y como se concibió, filmes que fueron disueltos en el marasmo que es la exhibición y la distribución de hoy. Entre el jueves y el domingo, hay cuatro películas realmente impresionantes. Una es la genial Sangre de mi sangre, de Marco Bellocchio, uno de esos autores que todavía creen que el cine puede ser otra cosa, puede ser vehículo de ideas sofi sticadas y de espectáculo desaforado al mismo tiempo. Va también la película greco-búlgara La lección, un fi lme notable que se acerca al suspenso con la historia de una profesora que intenta dar una lección moral en su clase, pero a quien al mismo tiempo las circunstancias empujan a medidas desesperadas para evitar la ruina económica. Va también una hermosa comedia de “coming of age” (esa terminología es americana pero universal: son los fi lmes de “crecimiento”, donde se suele retratar el paso de la adolescencia a la adultez) francesa, Le nouveau, que tiene una enorme frescura y está realizada a contrapelo de cualquier lugar común. El cuarto fi lme es Analizando a Phillip, una comedia dramática del estadounidense Alex Ross Perry que parece trabajar sobre el viejo cuento de maestro y discípulo (aquí Jason Schwartzmann y Jonathan Pryce) pero que termina siendo una verdadera sátira sobre cierta pedantería de la alta cultura. Días y horarios, en complejoteatral.gob.ar.

Teatro

Presidio

Mañana a las 17

Lerma 568

Patio de actores

Entrada $200

Esta obra, que trabaja sobre un espacio casi experimental, muestra una serie de cuerpos que solamente pueden tener alguna relación mediante la violencia o mediante el sexo, personajes que hablan -cuando lo hacen- sólo consigo mismos. Un retrato feroz de la incomunicación con un lenguaje escénico propio.

Música

Buenos Aires Jazz 2017

Como todos los años para esta época, la ciudad se llena de músicos de jazz de aquí y de todo el mundo para brindar lo mejor del género. Hay muchísimas sedes y muchísimos artistas, y Buenos Aires Jazz se extiende hasta el próximo lunes. Hay muchos recitales gratuitos y los otros, como solía decirse, “a precios populares”. Recomendar uno es poco elegante: vaya y déjese llevar, improvise como los grandes del jazz. La programación, acá: festivales.buenosaires.gob.ar.

Kenny Garrett

Hoy a las 21

Marcelo T. De Alvear 1125

Teatro Coliseo

Entradas desde $700

El brillante saxofonista viene con un recital de jazz que invita no sólo a escuchar los juegos del género sino también a mover el cuerpo. Presenta su último álbum, Do your dance, donde desde su particular uso del instrumento y de la improvisación, revisita ritmos danzantes como el calypso, el vals o la bossa. Un gran disco, claro, y un gran recital, de esos imperdibles.

Raly Barrionuevo

Hoy, mañana y hasta el lunes a las 22

Niceto Vega 5510

Niceto

Entradas desde $ 400

Raly Barrionuevo no es solamente una de las mejores voces del folclore contemporáneo, capaz de ir y volver del género sin traicionar raíces o tradiciones, sino también un compositor notable y un poeta. El ciclo de recitales es de esos eventos que un buen oído no puede perderse.