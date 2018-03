Cine

Brian De Palma

Hasta fines de noviembre, los fines de semana

Corrientes y Paraná

El Cultural San Martín

Entrada $50

Uno de los mayores genios del cine de las últimas cuatro décadas, un tipo que ha pasado por todo (grandes éxitos comerciales, grandes fracasos comerciales) y en general es ninguneado por Hollywood aunque, sin dudas, figura entre los cineastas más influyentes surgidos de los ‘70. De la misma camada que Spielberg, Coppola o Scorsese (en el documental Spielberg, por estos días en HBO, cuentan que fue él el de la idea de poner el texto al principio de Star Wars “porque si no, George, no se entiende nada esa película”), cinéfilo total, admirador y comentarista de Hitchcock (aunque en sus principios imitaba con bastante éxito a Jean-Luc Godard), De Palma cree que el mundo se fue definitivamente al diablo, que lo que nos queda es sobrevivir tratando de acordar más o menos con nuestras pulsiones, que el poder político está definitivamente corrompido y que pensamos con la entrepierna. También cree -al menos en Femne Fatale y Misión a Marte, no incluidas en este ciclo- que las esperanzas están en lo sobrenatural o en otro planeta. Su cine está plagado de geniales secuencias de suspenso y de un humor sardónico e implacable, aunque en ocasiones aparece cierta ternura. El ciclo del Cultural incluye obras maestras como Carrie, Doble de cuerpo o Blow Out: el sonido de la muerte. Pero dado que usted seguramente las conoce (y hay que verlas en pantalla grande), le recomendamos no perderse dos muy importantes. Una es Obsesión, una reversión de Vértigo (la música es de Bernard Herrmann, el compositor de ese filme y del mejor Hitchcock), que incluye el final más increíble de su carrera; y la otra, Vestida para matar, que además incluye una cátedra actoral por Michael Caine. Para internarse en el cine. Días y horarios, en elculturalsanmartin.org.

Arte

Los Visitantes

■ Curada por Guillermo Kuitca, Les visitantes es una muestra que presenta obras de e inspiradas en gente como Agnès Varda, David Lynch, Nobuyoshi Araki, Patti Smith o Wolfgang Tillmans. Y es un recorrido a veces realista y a veces alucinante que va más allá del paseo museístico para integrar al espectador a la obra. La cosa es en dos pisos del CCK y, como corresponde, tiene entrada libre y gratuita. Uno de los mejores paseos, hoy por hoy, de Buenos Aires.

Teatro

El amor es un bien

El domingo a las 18

Camargo 506

Moscú Teatro

Entrada $200

Una versión patagónica, con canciones, de Tío Vanja, de Ché- jov, a cargo de Francisco Lummerman. El espíritu del texto original está intacto, la historia del padre, la nueva pareja y el tío de buen corazón, también, y resuena de un modo peculiar en nuestro presente. Una puesta conmovedora. Culture Club Hoy a las 21 Libertador 7395 Estadio Obras Entradas desde $950 Con formación original, la banda de Boy George que revolucionó el pop en los ‘80 vuelve en perfecta forma para recorrer un repertorio a prueba de balas. Pasaron más de treinta años de la manía aquella que no permitía escuchar tranquilos, los CC eran excelentes y Boy George un cantante extraordinario. La promesa está.

Música

Bruno Mars

Mañana a las 16 32 y 25,

La Plata Estadio Único

Entrada desde $1.440

Y ya que estamos con el pop, Mars anda con su gira 24K Tour y la trae por estos pagos mañana. El hombre, que anda llevándose premios por todos lados, es un muy buen cantante, un gran músico y, sobre todo -lo que siempre justifica un recital en vivo- un showman número uno. Uno de los grandes eventos pop del año.