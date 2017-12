Cine

Los niños de Golzow

Hasta el 10 de diciembre

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $40

Esta es una experiencia única, y aún quedan tres días para ver varias de las películas de este ciclo. La historia es muchas historias: la vida de un grupo de chicos registrada desde que entran a la primaria en 1961 en Golzow, un pueblo de la República Democrática Alemana, hasta 2007, cuando los cineastas Barbara y Winfried Junge cerraron un trabajo de casi medio siglo con un filme llamado Y siguieron viviendo felices para siempre. Nunca antes -y difícilmente después- se había hecho algo así, un registro de la vida de un grupo de personas durante tanto tiempo. Y lo interesante es que esas vidas “comunes” reflejan con una potencia extraordinaria la historia de un país y sus costumbres y contradicciones. Obviamente desde 1990 en adelante la serie empezó a transitar la post unificación alemana, lo que implica el desconcierto, la efervescencia, el cambio absoluto, y eso es también un verdadero misterio que el cine documental logra registrar. Las películas, por lo demás, pueden verse también como los episodios de una enorme novela, con sus tragedias y sus alegrías, con la vida cotidiana transformada a veces en campo de batalla. Esos personajes se vuelven personas a las que -literalmente- conocemos de toda la vida. La selección incluye unas once películas que van desde 1961 hasta 1992, un período de treinta años que no habla sólo de Alemania sino de todo el mundo. Hay mucho de estas personas en nosotros, sin dudas. El ciclo cuenta con el apoyo del Instituto Goethe. Los horarios, en complejo teatral.gob.ar.

Evento

Argentina Comic-Con

Este es el fin de semana de la versión argentina de la Comic-Con, la célebre convención de historietas -y cine, y series, y todas esas cosas que deleitan al nerd que todos llevamos dentro o fuera- en Costa Salguero. Hay invitados (viene Tom Felton, de la saga Harry Potter), hay dibujantes de aquí y de allá, va a haber mucha gente disfrazada y stands para comprar muñequitos y memorabilia. Carnaval adelantado e imaginativo. Las entradas arrancan en $320 y hay con opción a autógrafos y fotos con los visitantes.

Teatro

Pequeño estado de gracia

Mañana y el domingo a las 20

Libertad 815

Teatro Nacional Cervantes

Entrada $30

Un soldado vencido en Ayohuma llega a la casa de una familia cuyo padre ha muerto en la guerra. Esa llegada restablece un equilibrio, incluso un pequeño estado paradisíaco -es a lo que refiere el título- hasta que un capitán llega y descubre quién es ese soldado. Una ficción notable que toma la historia argentina como un lienzo donde se despliegan, metafóricamente, avatares de hoy.

Música

Willy Crook & Funky Torinos

Mañana a las 21.30

Salta 755

Velvet Club

Entrada $300

La gran referencia del funk en Argentina se presenta con material de siempre e inéditos de su nuevo álbum X. Así que tiene para escuchar parte de un repertorio impecable más temas que son novedad absoluta, y la banda -no se puede tocar funk si no, no se puede tocar jazz si no- es de lo mejor que hay en plaza. Se puede tomar algo y escuchar excelente música. Pavada de sábado.

The Wailers

Hoy a las 21

Avenida del Libertador 7395

Estadio Obras

Entrada desde $700

Banda clave en la historia del reggae, llega a Argentina para tocar esos enormes clásicos y homenajear a Bob Marley, como corresponde. Obviamente además de saber del género son grandes músicos. Además, también van al escenario los Nonpalidece, créditos locales que de la música de Jamaica saben mucho. Acontecimiento para los amantes del género.