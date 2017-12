Cine

Lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo: la presión de los tanques en los cines hace que mucho de lo más interesante de la pantalla internacional no llegue o pase inadvertido. Hay refugios, como el BAMA, que tiene en su programación varias películas de lo mejor de la grilla de estrenos de este año. Dos que anduvieron muy bien en crítica y tuvieron un excelente boca a boca son Loving Vincent, la reconstrucción de la vida de Van Gogh a través de la animación de sus cuadros más famosos (una verdadera joyita animada para adultos) y la comedia de Jim Jarmusch, Paterson, sobre andar en colectivo, escribir poesía, la vida del barrio y el amor, siempre con sonrisas. Otra película que anduvo demasiado rápido en las carteleras pero que -polémica y todo- merecía ser más vista es la ganadora de la última Palma de Oro de Cannes The Square, sobre el mundo del arte, sus negocios y sus lugares comunes, una especie de comedia sarcástica y desencantada que generó muchas discusiones en todo el mundo. Asuntos de familia es una película israelí que abarca muchos temas, desde la ancianidad hasta las ansias de triunfo en el espectáculo, mientras detrás se ve un panorama social complejo, aunque siempre desde el tono de la comedia. También puede verse el estreno de Luna: una fábula siciliana, un filme que aborda lo fantástico y lo maravilloso desde una perspectiva casi realista, cerca del cuento de hadas, sin dudas una de las películas más bellas de la actual temporada y estreno del pasado jueves. Y hay también dos documentales: uno es El Bosco, el Jardín de los Sueños, una exploración sobre la obra del pintor más original que dio el Renacimiento, y otro que también está vinculado con el arte plástico y la originalidad, Algo Fayó, sobre el gran dibujante humorístico argentino Pablo Fayó, una figura de gran influencia. De lunes a miércoles la entrada es mitad de precio, de paso. No se prive que es una gran selección.

Ai Weiwei en Proa

Primera gran retrospectiva en nuestro país del artista y activista chino Ai Weiwei, con curaduría de Marcello Dantas. Es un paseo por un conjunto de trabajos (instalaciones, esculturas, videos, objetos y fotografías) que retratan fielmente la estética y la filosofía de un personaje que decidió enfrentar al poder desde el arte. El asunto es en Proa (Pedro de Mendoza 1929), hay un bono contribución de $50 y sigue hasta la primera semana de enero. Gran acontecimiento.

Federico León es uno de los creadores más originales de la escena nacional. En esta reposición, mezcla cine, teatro y biodrama para narrar el paso del tiempo, la paradoja de ver el pasado y pensar el futuro. Un espectáculo notable que merecía volver a escena.

El último gran festival internacional del año tiene un line up impresionante. No sólo la presencia de Gorillaz, que cierra el sábado a las 22 (después hay fiesta y baile hasta que las velas no ardan), sino también la de grandes números internacionales como Arcade Fire (va hoy, es la primera vez que llega a Argentina), Major Lazer, Kali Uchis, Brazilian Girls, Mark Ronson, Thievery Corporation y muchos más. Entre los créditos nacionales, aparecen los platenses de El Mató a un Policía Motorizado y los históricos 107 Faunos. Pero hay mucho más. No permiten entrar con comidas, bebidas o fuegos artificiales (lo último está bien), hay puestos de hidratación (imprescindibles) y todo será una fiesta.

La guerra en Irak, el juego de la vida y la adicción por el peligro

Por Leonardo M. D’Espósito

Con Vivir al Límite, la realizadora Kathryn Bigelow, al mismo tiempo también productora, se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a la Mejor dirección y también se llevó el premio de Mejor pelí- cula. Lo merecía, aunque no es un filme demasiado visto. Es la historia de un equipo de tres soldados que se dedica a desarmar bombas en Irak, jugando con la propia vida todo el tiempo. La película cuenta una serie de episodios, cada uno con su propio sentido y perfecto cálculo para la acción y el suspenso, que al mismo tiempo muestran de modo ejemplar la adicción por el peligro del personaje central, un extraordinario Jeremy Renner, que trasciende el marco histórico.

El resultado es al mismo tiempo un filme político, una película de suspenso y una reflexión casi metafísica no sobre el sentido sino sobre la falta de sentido de la propia vida. Está disponible en Qubit.TV.

Humor y ternura para contar cómo una desempleada se convierte en luchadora de catch

Glow es una de las mejores series que puso en su grilla Netflix este año. Es la historia de una actriz sin empleo que asiste desesperada a un casting y se encuentra con que va a formar parte de un espectáculo de lucha libre femenino, algo para lo que sólo el hambre la ha preparado. A partir de allí, se desarrolla una historia de amistad femenina, de liberación a través del juego, de ternuras varias, de conflictos también variados y de mucho humor. La amabilidad está lejos del cinismo y de la “mirada de arriba” sobre los personajes.