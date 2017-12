Cine

Última chance

Varias salas

Dado el fin de semana de Navidad -y lo mismo ocurrirá en Año Nuevo-, no habrá este fin de semana una gran actividad en los cines. Algunos no abrirán el 25 (por ejemplo el Hoyts Abasto), otros lo harán después de las 18. Sin embargo, hoy y mañana existen buenas oportunidades para ver algunas películas que, fuera de lo más adocenado del circuito comercial, pueden satisfacer a quien por un rato quiera dejar de lado rayos láser y superpoderes. Verá que, por esa razón, no le damos días, horarios ni precios: estos filmes están aún en cartel desperdigados por salas de toda la ciudad.

Empecemos por uno que tuvo bastante éxito, Loving Vincent. Es una película animada, pero es también la biografía de Van Gogh y una exhibición de sus pinturas. Porque su obra es la que se anima para contar al personaje. Ha tenido buenas críticas y muy buen público en el circuito alternativo y allí se mantiene desde hace casi dos meses. Vale la pena absolutamente.

Luego, Niñato. Niñato es la película que ganó el último Bafici, es española y es un documental sobre un tipo de unos treinta años, un poco lúmpen, que desea triunfar en el rap pero no tiene demasiado destino. Sí tiene tres hijos, especialmente uno al que debe ayudar en la escuela. La película elude toda sordidez y se transforma en una luminosa exploración sobre el paso de la adolescencia (tardía) a la adultez.

Y también una nacional, Alanis. La hemos elogiado muchas veces y vale la pena en serio. Es la historia de una prostituta (gigantesco trabajo de Sofía Gala Castiglione, internacionalmente premiado) tratando de encontrar un lugar en el mundo y sufriendo toda clase de abusos. Pero, como en Niñato, no hay sordidez sino inteligencia y mirada humana. Una película de las que no abundan, de lo mejor de la pantalla argentina.

Arte

México moderno, vanguardia y revolución

Todos sabemos que el Malba exhibe un par de bellos Frida Kahlo. Pero esta muestra, que se concentra en el trabajo de sus contemporáneos, vinculados a un méxico político y complejo, es mucho más que un par de cuadros. Hay Siqueiros y hay Diego Rivera, hay Orozco y hay Leonora Carrington, y la curaduría es precisa y permite comprender un movimiento y sus relaciones. Sigue todos los días y la entrada cuesta $100.

Teatro

Un rato con él

Hoy y mañana a las 21

Avenida Corrientes 950

El Nacional

Entradas desde $500

Julio Chávez y Adrián Suar son dos hermanos que no se ven desde hace mucho tiempo y tienen demasiadas cuentas pendientes.

Por un rato, el rato de la obra, tienen que estar juntos y eso implica pasar en limpio rencor y amor. Comedia y algo más.

Música

Miranda!

Hoy a las 23.30

Federico Lacroze 3455

Teatro Vórterix

Entradas desde $ 350

Para empezar a terminar (suena mal, pero es eso) el año, Fiesta Plop presenta a una de las mejores bandas pop en castellano (de cualquier país, pero son nuestros). Miranda! presenta todo, lo de ayer y lo de hoy, para bailar, cantar y no volverse solo a casa. Además, claro, de escuchar a extraordinarios músicos.

La Mississippi

Hoy a las 21

Rivadavia 8636

Teatro Gran Rivadavia

Entradas desde $220

Una de las agrupaciones más importantes del blues en la Argentina, pura tradición y respeto por la música. También, por supuesto, diversión y nervio, que son lo que sostiene realmente al género. Están de gira nacional presentando el disco Criollo, con diez temas nuevos diez que van a formar parte del repertorio. Eso y clá- sicos, cómo no. Para pasarla bien con un gran sonido alrededor.